Стало известно, когда в европейской части России наступит зима

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Пока в европейской части установилось предзимье, а синоптическая зима ожидается в середине декабря.
Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Из-за предзимья жителей европейской части России ждёт неустойчивая погода.
Ранее сообщалось, что в выходные дни в столичном регионе резко похолодает. Температура упадёт до минус 4-6 градусов в ночные часы, днём в Москве ожидается 2… 4 градуса, по области от 0 до 5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, такие температуры ниже климатической нормы, а погода характерна скорее для ноября месяца. Ожидаются мокрый снег, дождь и до двух градусов ниже нуля. В Московской области будут условия для формирования гололедицы, уточнил Вильфанд.
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Из-за предзимья жителей европейской части России ждёт неустойчивая погода.
«Частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — сообщил Роман Вильфанд.Зима придёт в середине декабря. В это время погода будет устойчивой и менее облачной.
Ранее сообщалось, что в выходные дни в столичном регионе резко похолодает. Температура упадёт до минус 4-6 градусов в ночные часы, днём в Москве ожидается 2… 4 градуса, по области от 0 до 5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, такие температуры ниже климатической нормы, а погода характерна скорее для ноября месяца. Ожидаются мокрый снег, дождь и до двух градусов ниже нуля. В Московской области будут условия для формирования гололедицы, уточнил Вильфанд.
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Мария Фирсова