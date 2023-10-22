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Стало известно, когда в европейской части России наступит зима

В европейской части РФ в октябре наступило предзимье
22 октября 2023, 15:10
Фото: iStock/Leonid_Ikan

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Пока в европейской части установилось предзимье, а синоптическая зима ожидается в середине декабря.
Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Из-за предзимья жителей европейской части России ждёт неустойчивая погода.

«Частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — сообщил Роман Вильфанд.
Зима придёт в середине декабря. В это время погода будет устойчивой и менее облачной.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в столичном регионе резко похолодает. Температура упадёт до минус 4-6 градусов в ночные часы, днём в Москве ожидается 2… 4 градуса, по области от 0 до 5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такие температуры ниже климатической нормы, а погода характерна скорее для ноября месяца. Ожидаются мокрый снег, дождь и до двух градусов ниже нуля. В Московской области будут условия для формирования гололедицы, уточнил Вильфанд.

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#погода
#зима
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Умерла актриса Лидия Дымова
22 октября 2023, 15:39

Фото: istock/SergeyPankratov

Советская и российская актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова скончалась в возрасте 87 лет.
О смерти актрисы сообщили в Управлении культуры Сызрани. Лидия Дымова умерла 21 октября. Причина смерти не сообщается. Прощание с Дымовой пройдёт 23 октября в Сызранском Драматическом театре
 
Лидия Дымова служила в Гомельском драматическом театре, Красноярском краевом драматическом театре, Алма-Атинском ТЮЗе, а также Сызранском драматическом театре.
 
Артистка выступала в Кремле. Исполняла главные роли во многих постановках, в том числе в «Антигоне», «Чайке», «Трёх сестрах», «С любимыми не расставайтесь».
 
Людмила Дымова является матерью заслуженной артистки РФ Татьяны Дымовой.

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#актриса
#новости
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Итальянского врача оштрафовали на €27 000 из-за переработок в пандемию
22 октября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/PatrikSlezak

За время коронавирусных ограничений в отделении врача спасли более 8 000 пациентов с COVID-19.
Врача, который работал в одной из больниц итальянского Бари, оштрафовали на 27 тысяч евро. Он перерабатывал во время пандемии, пишет газета La Stampa в воскресенье, 22 октября.
 
Некоторые коллеги медика тоже получили штрафы в размере 10 тысяч евро. Сам Вито Прокаччи рассказал газете, что 2 года практически не виделся с близкими и жил в больнице, опасаясь заразить родственников.
 
«Я почувствовал, что меня предала страна, которая раньше называла героем», – рассказывает врач.
В контрольном ведомстве объяснили, что проверка была организована после жалоб независимых профсоюзных ассоциаций на врачей, которые накопили  много часов переработки и не соблюдали смены.

Обращение врачей поступило на имя итальянского президента Серджо Маттареллы. После чего штрафные санкции приостановили.
При этом профессиональные объединения в Италии, а также медучреждения жалуются на дефицит кадров. Врачи и медсестры в массовом порядке уходят из медицины из-за тяжелых условий труда, длительных смен и низких зарплат.

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#медицина
#врач
#италия
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Глава Каширы Шувалов побывал на новой подстанции скорой медицинской помощи
22 октября 2023, 15:16

Фото: iStock/Motortion

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал на Каширской подстанции скорой медицинской помощи, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В апреле 2023 года в Кашире открылось новое здание подстанции скорой помощи, которое заменило старое, расположенное в Кашире-2. 

В новом здании организовали комфортную мебель, кабинеты для врачей, а также душевые комнаты и столовую. Помимо этого, на новой территории устроили ремонтную базу с мойкой автотранспорта и стоянку для автомобилей скорой помощи. 

Медицинские сотрудники получили от государства еще один подарок - автомобиль «ГАЗель». 

«За три года автопарк подразделения пополнился 8 новыми единицами техники. Сейчас наша подстанция ожидает поступления еще одной единицы. Машины оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам. Это очень важно, ведь от этого зависит спасение жизней всех пациентов скорой помощи», - прокомментировал ситуацию Шувалов. 

Отмечается, что за сутки каширские медицинские работники скорой помощи совершают порядка 70-80 выездов.

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В Кашире с начала года собрали более 330 тонн земляники

С 1 декабря в Кашире стартует Новогодняя ярмарка

В Кашире провели профилактическое мероприятие «Автобус»
#кашира
#подмосковье
#скорая помощь
#михаил шувалов
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В Кашире с начала года собрали более 330 тонн земляники
22 октября 2023, 15:05

Фото: iStock/AlexKazachok2

В тепличном комплексе Каширы с начала года собрали более 330 тонн земляники, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Традиционно, сбор ягоды начинается с середины июня, но тепличный комплекс ООО «Агрокультура Групп» ведёт сборы урожая круглый год.

С начала 2023 года каширяне собрали более 331,9 тонн земляники. При этом, сотрудники комплекса ведут не прекращающуюся работу по увеличению сбора урожая. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также отметил эффективность и важность работы «Агрокультура Групп», особенно важную в контексте курса импортозамещения. 

ООО «Агрокультура Групп» в Кашире является одним из ведущих производителей овощей закрытого грунта в центральном федеральном округе.

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#губернатор
#ягоды
#кашира
#подмосковье
#урожай
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С 1 декабря в Кашире стартует Новогодняя ярмарка
22 октября 2023, 14:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жителей микрорайона Кашира приглашают поучаствовать в Новогодней ярмарке, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ярмарка откроется 1 декабря и будет работать до 7 января в Городском парке Каширы.

Жители микрорайона смогут прогуляться по парку, присмотреть подарки родным и близким, да и просто погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки.

Посетить ярмарку можно не только в качестве гостя, но и участника. Любой каширянин может продемонстрировать своё творчество и познакомиться с потенциальными клиентами. 

Поторговать на ярмарке можно любыми товарами, которые вы производите: вязаные игрушки, варежки и свитеры, елочные и керамические игрушки, украшения для дома, мыло ручной работы, сладости и многое другое

Чтобы принять участие в мероприятии - необходимо оставить заявку по этой ссылке: https://t.me/ t4iCKMbIuJ1iNWRi

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#ярмарка
#творчество
#подарки
#кашира
#подмосковье
#новый год
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Автомобилисты требуют ограничить комиссии дилеров
22 октября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/mesteban75

Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минпромторгу, ФАС и Банку России обращение, где просит обратить внимание на слишком высокие комиссии дилеров, а также принять меры для ограничения таких комиссий.
Национальный автомобильный союз (НАС) обращает внимание на слишком высокие дилерские комиссии. О письмах, направленных ведомствам, пишет в телеграм-канале вице-президент союза Антон Шапарин.
 
Купить даже подержанную машину сейчас не может себе позволить большинство жителей РФ. Цены на автомобили стали слишком высокими. Люди берут автомобильные кредиты со ставкой порой больше 18%. Комиссия крупного дилера за оформление таких кредитов может достигать ещё 9% от размера займа.
 
НАС надеется, что на эту проблему обратят внимание и скорректируют законодательство таким образом, чтобы появилась хоть какая-то экономия. Комиссии следует ограничить, по мнению автомобилистов, максимальной планкой в 4%.

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#автомобиль
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В Кашире провели профилактическое мероприятие «Автобус»
22 октября 2023, 14:31

Фото: iStock/m-gucci

В Кашире провели профилактическое мероприятие «Автобус», об этом сообщила пресс-служба ОМВД по городскому округу Кашира.
Мероприятие проводили с 16 по 22 октября. 

Целью определили снижение аварийных ситуаций при пассажирских перевозках на общественном транспорте. Уполномоченные сотрудники внимательно проконтролировали соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения (ПДД), а также выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями всех правил, предусмотренных российским законодательством, которые предусмотрены для осуществления пассажирских перевозок. 

Каширские сотрудники ОГИБДД также проследили за соблюдением режима труда и отдыха водителей, а также технической профилактикой транспортных средств.

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#пдд
#автобусы
#транспорт
#кашира
#подмосковье
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Умер бывший депутат Госдумы трех созывов Пузановский
22 октября 2023, 14:12

Фото: istock/SergeyPankratov

В нижней палате парламента Андриан Пузановский представлял интересы избирателей Костромского одномандатного округа.
Скончался 81-летний экс-депутат трех созывов Госдумы Андриан Пузановский. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале.
 
«21 октября ушел из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной Думы», – сообщил политик.
Неверов работал вместе с Пузановским в «Народном депутате». Он  вспоминает Андриана Пузановского как яркого и отзывчивого человека.
 
Андриан Пузановский родился 3 января 1942 года. Был доктором экономических наук, руководителем кафедры в Костромском сельскохозяйственном институте, в Госдуме третьего созыва был в группе «Народный депутат».

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#госдума
#депутат
#депутаты
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Воспитанник омского детдома рассказал об ужасах «Большеуковского дома детства»
22 октября 2023, 13:59

Фото: .istockphoto/AndreyPopov

Бывший воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области, где издевались над 15-летней девочкой, рассказал, в каких условиях там живут дети.
По словам Евгения, пишет «Газета.Ru», воспитатели детдома бьют воспитанников и «ломают детям психику».
 
«Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что воспитатели били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребенок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в «психушку» отправить за это»,- вспоминает Евгений.
Бывший воспитанник рассказывает, что ему об голову разбивали тарелку, ломали корзинку с хлебом.
 
«А когда проверка приезжала — они постельное белье новое стелили, заставляли все мыть, чтобы в группе было чисто. В туалете вообще никогда бумаги не было, а тут положат. Кружки были железные, а как проверка приезжала — ставили стеклянные. И готовили получше, повкуснее, побольше», —рассказывает Евгений.
Евгений утверждает, что порции были маленькими, а часть продуктов работники детдома относили домой.
 
«Ложку картошки на тарелку размажут — нате, ешьте. Хлеба давали два кусочка, он вообще тоненький. Нам приходила, например, целая туша говядины. Повар и директор брали это мясо и между собой делили. Обделяли нас по полной», — вспоминает Евгений.
При этом, по словам Евгения, в детдоме были хорошие воспитатели, но их «единицы».

«Была хорошая воспитательница. То конфеты принесет, то еще что-нибудь. А Волкова Людмила Ивановна кричала, что нельзя ничего таскать. Хотя нет ничего такого в том, что воспитатель принес детям конфеты или еще какие-то сладости», — говорит Евгения. 
В субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин выложил  видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» бьют и издеваются над  сверстницей. Одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками. Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

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