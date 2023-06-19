Стало известно, когда в Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время

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Сообщается, что 21 июня в Госдуму будет внесён законопроект о переходе на летнее время
Депутат Госдумы Михаил Матвеев предлагает вернуться к переходу на летнее время. Законопроект будет внесён в парламент 21 июня, в день летнего солнцестояния.
К своему посту Михаил Матвеев прикрепил опрос, чтобы узнать, поддержат ли его подписчики инициативу. К 11:09 среди проголосовавших было 1300 человек, 57% из которых высказались «против».
Подобный законопроект Матвеев уже предлагал в апреле. Но тогда кабмин не поддержал инициативу из-за отсутствия информации об объёмах и источниках финансирования проекта.
Ранее в России предложили разработать закон о статусе беременных. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной». Она направила обращение председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и первому зампредседателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, пишет RT.
К своему посту Михаил Матвеев прикрепил опрос, чтобы узнать, поддержат ли его подписчики инициативу. К 11:09 среди проголосовавших было 1300 человек, 57% из которых высказались «против».
Ранее в России предложили разработать закон о статусе беременных. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной». Она направила обращение председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и первому зампредседателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, пишет RT.
Мария Фирсова