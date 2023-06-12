Стало известно, когда в Москву придёт жара

istockphoto/AaronAmat
По данным Гидрометцентра, жара до 29 градусов наступит в Москве 16 июня
По данным Гидрометцентра, к пятнице, 16 июня, воздух прогреется до 29 градусов.
Во вторник в столице ожидается до 19-21 градуса тепла без осадков, небольшая облачность. В среду в Москве потеплеет до 24-26 градусов.
С четверга температура повысится до 28 градусов тепла. В пятницу ожидается до +29 градусов.
Ранее сообщалось, что в Якутии выпал июньский снег. «Московский Комсомолец» пишет, что температура ночью в городе понизилась до +1 градуса. Кадры непогоды опубликованы в социальных сетях.
По данным синоптиков, в скором времени жителей Удачного ждёт тепло: воздух прогреется до +20.
Во вторник в столице ожидается до 19-21 градуса тепла без осадков, небольшая облачность. В среду в Москве потеплеет до 24-26 градусов.
Ранее сообщалось, что в Якутии выпал июньский снег. «Московский Комсомолец» пишет, что температура ночью в городе понизилась до +1 градуса. Кадры непогоды опубликованы в социальных сетях.
По данным синоптиков, в скором времени жителей Удачного ждёт тепло: воздух прогреется до +20.
Мария Фирсова