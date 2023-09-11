Стало известно, когда в России откроются магазины Decathlon

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«До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — сообщил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».Организация уже внесла обязательный взнос в бюджет, сделка по передаче магазинов новому владельцу одобрена правительственной комиссией и считается завершенной. Он также добавил, что найти покупателей компании Adidas на сегодняшний день не удалось. Евтухов добавил, что большинство договоров по продаже российских активов допускают возвращение на российский рынок.
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