Стало известно, когда в России станут доступны созданные с помощью 3D-печати органы

Фото: фотобанк Московской области
При этом, он отметил, что пока реи нет о печати полноценных человеческих органов, а вот о более простых, однородных элементах – есть.
«По прогнозам, к 2030 году мы получим существенные результаты в этом направлении. И сможем использовать биопечать для лечения людей, сокращать очереди на донорские органы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Соломников.
Ранее сообщалось, что в Мытищах Московской области открылась новая линия предприятия «ХАРЦ Лабс», которая производит высококачественные материалы для 3D-печати. В открытии приняла участие глава муниципалитета Юлия Купецкая. Предприятие остаётся ведущим в России производителем фотополимеров для 3D-печати. Продукция полностью сертифицирована для медицинского применения. Предприятие имеет собственную научно-исследовательскую лабораторию и постоянно улучшает свои материалы, чтобы сделать 3D-печать доступной для всех.