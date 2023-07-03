С подмосковных дорог ежегодно убирают 10,5 тыс «кубов» мусора

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С региональных дорог Подмосковья каждый год убирают 10,5 тыс кубометров мусора, сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова. По её словам, больше всего мусора на дорогах образуется с мая по сентябрь
«Ежегодно у нас с региональных дорог убирается 10,5 тыс. кубов мусора – 0,3% от всего объёма мусора, который за год убирается на территории Московской области. Уборка идёт вдоль дорог с обочин и полос отвода, с остановок, контейнерных площадок. Самый большой объём мусора на дорогах образуется в весенне-летний период – с мая по сентябрь», – заявила Кротова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.Она добавила, что самую большую цифру даёт мусор на обочинах.
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Лора Луганская