Стало известно, кому не избежать призыва в случае мобилизации в 2023 году

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Среди тех, кого не призовут службу — граждане, неподходящие по состоянию здоровья или получающие очное образование; многодетные отцы; россияне с ученой степенью; лица, которые обучались на военной кафедре; сотрудники ФСБ, МВД и МЧС; граждане, потерявшие на службе брата или отца; россияне, вышедшие за предел призывного возраста. Отмечается, что перечисленные категории относятся только к срочной службе в ВС РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве началась всеобщая мобилизация. Подробнее об этом читайте в нашем материале.