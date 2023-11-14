Стало известно, кому повысят пенсии с октября 2024 года

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Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который касается повышения пенсий военнослужащим.
Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента. В заявлении указывается, что законодатели одобрили эту инициативу сразу во втором и третьем чтениях. Данное нововведение коснется не только граждан, проходивших военную службу.
На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать сотрудники национальной гвардии и органов внутренних дел. Дополнительные выплаты получат и представители уголовно-исполнительной системы, а также других государственных учреждений. Данная инициатива затронет более 2,7 млн человек.
Ещё до принятия законопроекта спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что повышение пенсий военных – это личное поручение президента страны Владимира Путина.
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На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать сотрудники национальной гвардии и органов внутренних дел. Дополнительные выплаты получат и представители уголовно-исполнительной системы, а также других государственных учреждений. Данная инициатива затронет более 2,7 млн человек.
«Законопроект входит в число бюджетообразующих и рассмотрен ГД в приоритетном порядке», —рассказал Вячеслав Володин.Размер пособий военным будет увеличен на 4,5% с 1 октября 2024 года. В 2022 году пенсии военнослужащих выросли на 19,5%, а с 1 октября 2023 года их повысили ещё на 10,5%.
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Мария Фирсова