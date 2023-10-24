Стало известно, кто чаще всего покупает жильё в Москве

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Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил, что среднестатистический покупатель жилья в Москве — женатый мужчина моложе 37 лет.
Он отметил, что большое влияние на активность покупки граждан недвижимости оказывают льготные программы по ипотеки.
В беседе с RT специалист отметил, что наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры в столице.
До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что почти 6,5 тыс. семей переехали в новое жилье в московских районах Люблино, Измайлово и Бескудниковский с начала программы реновации.
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В беседе с RT специалист отметил, что наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры в столице.
«На территории районов Люблино, Бескудниковский и Измайлово с начала реализации программы новоселье отпраздновали 6 493 семьи», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарёва.
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Мелисса Тимофеева