Стало известно, кто в России больше всех любит свою профессию

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Опрос: больше всего свою профессию любят учителя
Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что больше всего в России свою профессию любят учителя.
Также с теплотой и нежностью своей работе относятся главные бухгалтеры и врачи.
В пятёрку тех, кто с радостью ходит на работу, также попали экономисты, программисты и дизайнеры.
Как передаёт Газета.ру, реже всего о любви к своей работе заявляли продавцы, операторы call-центра, кладовщики, а также курьеры (37%) и охранники (39%).
Ранее стало известно, что опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что самым распространённым у россиян стал страх высоты, о котором заявили 30% респондентов. При этом, 28% опрошенных заявили о страхе змей, 24% - о страхе водных пространств и глубины.
Также с теплотой и нежностью своей работе относятся главные бухгалтеры и врачи.
Как передаёт Газета.ру, реже всего о любви к своей работе заявляли продавцы, операторы call-центра, кладовщики, а также курьеры (37%) и охранники (39%).
Ранее стало известно, что опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что самым распространённым у россиян стал страх высоты, о котором заявили 30% респондентов. При этом, 28% опрошенных заявили о страхе змей, 24% - о страхе водных пространств и глубины.
Мелисса Тимофеева