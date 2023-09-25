Стало известно, кто виноват в отсутствии автобусов в подмосковном ЖК

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Тогда редакция «Радио 1» во второй раз направила запрос в департамент транспорта Москвы. Из ведомства пришёл ответ, что обслуживание маршрута было приостановлено по «эксплуатационным причинам».
«Смежный межрегиональный маршрут №1179 «Москва (м Некрасовка) - Ст. Железнодорожная» обслуживается ООО “Вест Лайн” 10 автобусами среднего класса и 25 автобусами малого класса. Маршрут не отменялся. По информации от перевозчика по эксплуатационным причинам утром 19 сентября было приостановлено обслуживание маршрута. Оперативно, за счёт резерва водителей, работа маршрута №1179 была восстановлена», — сказали в департаменте, отметив, что сейчас работа осуществляется в штатном режиме.Однако отметим, что в ведомстве не ответили на вопрос о том, кто несёт ответственность за отмену транспорта и почему жителей не проинформировали об изменении расписания.
На следующий день после нарушения в расписании автобусов, представители администрации Балашихи провели встречу с местными жителями. Однако граждане остались недовольны участием городских властей в решении проблем.
«На большинство вопросов получили ответ: “мы разберёмся, взяли на карандаш”. Это мы уже проходили весной этого года. По итогам той встречи решённых вопросов не обнаружено. Кратко по вопросам: маршрут №1179 межрегиональный, все вопросы по нему решает Москва. Новый маршрут от Новограда до Некрасовки не рассматривается», — отметили в чате ЖК.Как рассказали «Радио 1» жители жилого комплекса, в день отмены транспорта на маршруте сменился перевозчик. Новый руководитель сократил зарплату водителям, из-за чего те устроили забастовку и отказались выходить на работу. Подтвердить эту информацию журналисты не смогли.
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