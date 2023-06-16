Стало известно, люди каких профессий признают себя самыми ленивыми

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Также «лидерами по безделью» стали логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие, главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам.
Как передаёт Газета.ру, исследование показало, что всего среди россиян ленивыми себя назвали лишь 18% респондентов, в то время как 73% отрицают наличие у себя такого качества.
Другое исследование, проведённое аналитиками сервиса SuperJob, продемонстрировало, что дистанционные сотрудники, работающие из-за рубежа, есть лишь в 9% российских компаний. При этом, вообще о наличии в организации дистанционных сотрудников, работающих и из России, и из других стран, заявили 36% работодателей.