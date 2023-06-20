Стало известно, можно ли построить здоровые отношения в Сети

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Психолог Костоев: Отношения могут быть привычными обоим партнёрам
Психолог-сексолог Керим Костоев заявил, что онлайн-знакомства могут перерасти в серьёзные отношения в реальной жизни, которые будут привычны и комфортны обоим партнёрам.
Кроме того, по словам эксперта, то, удастся ли построить здоровые отношения или нет, зависит от уровня эмоциональной стабильности личности каждого из партнёров.
Эмоциональная стабильность и зрелость в определённой степени вообще определяет интеллект человека. Эксперты утверждают, что IQ уже стал устаревшим критерием в определении умственных способностей человека. Как передаёт utro.ru, выделяются пять критериев, по которым определяется ум человека, среди которых эмпатичность, любознательность, наблюдательность, самоконтроль и гибкость.
Ранее кандидат психологических наук Дмитрий Деулин заявил, что для того, чтобы стать хорошим отцом, необходимо развить в себе такие качества, как альтруизм, решительность, честность, добросердечие и т.д.
«Разница в том, что виртуально человек может познакомиться с большим количеством людей, а в реальной жизни нет, потому что на встречи в таком формате уходит гораздо больше времени», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Костоев.
Эмоциональная стабильность и зрелость в определённой степени вообще определяет интеллект человека. Эксперты утверждают, что IQ уже стал устаревшим критерием в определении умственных способностей человека. Как передаёт utro.ru, выделяются пять критериев, по которым определяется ум человека, среди которых эмпатичность, любознательность, наблюдательность, самоконтроль и гибкость.
Ранее кандидат психологических наук Дмитрий Деулин заявил, что для того, чтобы стать хорошим отцом, необходимо развить в себе такие качества, как альтруизм, решительность, честность, добросердечие и т.д.
Мелисса Тимофеева