Стало известно, на что чаще всего копят россияне

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Россияне чаще всего откладывают сбережения на автомобили и финансовую «подушку безопасности». Реже граждане РФ копят на недвижимость и новую технику, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования Сбербанка.
«Чаще всего, открывая вклад, люди думают о формировании финансового резерва — такая цель фигурирует в названиях вкладов более чем у 2 миллионов вкладчиков банка», — говорится в публикации.
Второе место заняла мечта россиян об автомобиле. На эту цель копят более 630 тыс. вкладчиков, свидетельствует исследование.
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