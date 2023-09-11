Стало известно, на что траты россиян возросли этим летом

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Возросший интерес россиян к знакомствам в социальных сетях виден в увеличившемся на 76% обороты таких площадок в ЮKassa прошедшим летом.
Как передаёт Газета.ру, у граждан нашей страны также возрос спрос к путешествиям: средние обороты турагентств увеличились на 26%.
Среди россиян этим летом пользовались спросом стройматериалы, а также различные лекции и онлайн-курсы.
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