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Стало известно, на что траты россиян возросли этим летом

Исследование: этим летом у россиян возросли траты на спорт и знакомства
11 сентября 2023, 17:09
Фото: istockphoto.com/djiledesign

Фото: istockphoto.com/djiledesign

Исследование ЮKassa и IT-компании «Эвотор» показало, что россияне этим летом больше тратили на спорт, уход за собой и развлечения.
Так, в среднем количество посещений салонов красоты среди граждан увеличилось на 30%, спа-салонов ― на 39%, а несетевых спорт-центров ― на 24%.

Возросший интерес россиян к знакомствам в социальных сетях виден в увеличившемся на 76% обороты таких площадок в ЮKassa прошедшим летом.


Кроме этого, россияне активно проявляли интерес к шопингу: обороты онлайн-магазинов мужской и женской одежды выросли на 89% по сравнению с прошлым.

Как передаёт Газета.ру, у граждан нашей страны также возрос спрос к путешествиям: средние обороты турагентств увеличились на 26%.

Среди россиян этим летом пользовались спросом стройматериалы, а также различные лекции и онлайн-курсы.

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#лето
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У двух станций МЦД-4 в Подмосковье устроили перехватывающие парковки
11 сентября 2023, 17:14

Фото: Минтранс МО

Отстойно-разворотные площадки и перехватывающие парковки оборудовали рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной городок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Площадь новой площадки у станции Ольгино в Балашихе составляет 16 тыс кв м. Она рассчитана на 34 машиноместа для общественного транспорта. Рядом обустроили перехватывающую парковку вместимостью 60 машиномест.
 
Также ОРП площадью 510 кв м обустроили в Одинцове на станции Лесной городок. Там также сделали перехватывающую парковку на 2,8 тыс кв м, рассчитанную на 90 машиномест.
 
Как отметили в министерстве, перехватывающие парковки и ОРП обеспечат комфортные для водителей и пассажиров 18 автобусных маршрутов.
 
МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» в Московской области проходит по территории четырёх городских округов: Наро-Фоминского, Одинцовского, Реутова и Балашихи. 
 
9 сентября президент России Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. В церемонии участвовал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
 
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#минтранс мо
#парковки
#движение
#транспорт
#мцд-4
#подмосковье
#московская область
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Росгвардейцы обеспечили порядок в период проведения Единого дня голосования в Подмосковье
11 сентября 2023, 17:04

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Порядка 3 тысяч сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с полицейскими приняли участие в охране правопорядка и обеспечении безопасности в период проведения Единого дня голосования в 49 городских округах.

Росгвардейцы проверяли места проведения выборов, а также проверяли места, где хранилась избирательная документация. Вблизи избирательных участков находились росгврдейцы, для оперативного реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Специалисты нарушений не зафиксировали за три дня голосования. 

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#росгвардия
#выборы
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Обязательную регистрацию в Подмосковье уже прошли около 300 собак
11 сентября 2023, 16:39

Фото: Минсельхозпрод МО

Обязательную регистрацию в Московской области прошли 298 домашних животных, достигших трёхмесячного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Ранее в регионе вступил в силу закон, обязывающий владельцев регистрировать своих питомцев. Пройти эту процедуру нужно каждой собаке, вне зависимости от размера и породы. Регистрация других животных – по желанию владельца.
 
«Питомцы получили персональные номера, а информация о них внесена в реестре домашних животных региона. Это поможет отыскать животное в случае его пропажи и повысит ответственность хозяина за домашнего любимца», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
 
По его словам, работы предстоит много: в регионе тысячи животных, подлежащих обязательной регистрации.
 
Закон вступил в силу 1 сентября этого года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Закона распространяется на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Московской области.
 
Регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Со списком можно ознакомиться по ссылке.
 
Животное, достигшее трёхмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 дней. Если на день вступления закона в силу, домашнему любимцу больше трёх месяцев, он должен быть зарегистрирован в ближайшие полгода.
 
Чтобы зарегистрировать питомца, нужно выбрать одну из госветклиник и записаться на приём на региональном портале госуслуг. Можно и прийти в ветеринарную клинику вместе с питомцем. 
 
На приеме специалисты проверят документы, при необходимости вакцинируют животное и введут чип. 
 
Чипирование – обязательное условие для регистрации. Стоимость чипа оплачивает владелец животного. В госветклинике Подмосковья его стоимость – 330 рублей.
 
Закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.

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#московская область
#подмосковье
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Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке
Путин: надо добиваться, чтобы молодежь после вузов оставалась на Дальнем Востоке
11 сентября 2023, 16:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений оставалась в Дальневосточном федеральном округе. Об этом Путин сообщил на совещании по развитию дальневосточных городов.
Глава российского государства также отметил необходимость развития новой модели экономики. По словам Путина, необходимо создавать условия для того, чтобы молодежь оставалась в регионе. 

Российский лидер пояснил, что в основе новой модели экономики должно быть развитие разнообразных эффективных производств креативных отраслей, а также создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса.

Напомним, 23 июня Путин поздравил россиян с Днем молодежи. В своем поздравлении он отметил, что теперь по инициативе самих молодых россиян праздник проводится в последнюю субботу июня, что позволяет объединить его со школьными выпускными.

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#лидер
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Брынцалов поздравил жителей Подольска с присвоением городу почётного звания
11 сентября 2023, 16:14

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подольска с присвоением звания «Город трудовой доблести».
«Вклад предков в общую Великую Победу останется в веках. Уверен, что решение президента придаст импульс дальнейшему развитию патриотического движения в городе. Все жители Московской области гордятся, что ещё один город, внёсший вклад в Победу, оценён на высоком уровне», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.  
Ранее сообщалось, что звание «Город трудовой доблести» присвоил Подольску Владимир Путин. Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном президентом России. 
 
Помимо Подольска, почётное звание присвоено ещё девяти городам – Владимиру, Находке, Новомосковску, Подольску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Прокопьевску, Рубцовску и Воткинску. 

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#подмосковье
#московская область
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Неуязвимый для ПВО: чем опасен российский «Искандер» для НАТО
ВС РФ выпустили «Искандер» по пункту ВСУ: Минобороны о неуязвимом комплексе РФ
11 сентября 2023, 16:08

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись, на которой демонстрируется пуск крылатой ракеты из комплекса «Искандер» по командному пункту украинских войск. Представители ведомства сообщают, что противник регулярно пытается определить местонахождение российских комплексов. Он запускает разведывательные беспилотники, диверсионные группы на позиции ВС РФ и спутниковые системы наблюдения, чтобы выследить «Искандер». О том, в чем особенность российского ракетного комплекса, что делает его неуязвимым для ПВО и почему «Искандер» называют угрозой НАТО, расскажет редакция «Радио 1».

Что такое «Искандер»


«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.

Особенности «Искандера»


Ракетный комплекс состоит из впечатляющих боевых частей. К ним относят кассетную осколочную часть, которая служит для поражения площадных целей и окопанной техники, бетонобойную часть – для поражения бункеров и осколочно-фугасную, которая используется для поражения точечных целей. Площадь поражения боеприпасами комплекса зависит от их типов, но ориентировочно составляет 15 тысяч квадратных метров. В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.

Применение «Искандера» в зоне СВО


Военный эксперт, политолог Константин Сивков прокомментировал применение ракетного комплекса в зоне проведения спецоперации и назвал его преимущества. По его словам, в зоне СВО российские военнослужащие применяют ракетный комплекс «Искандер» постоянно. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

«Неуязвимым «Искандер» является потому, что его ракеты идут на предельно малых высотах, которые не уязвимы для систем ПВО. Кроме того, непредсказуемость траектории, их маневрирование – является причиной, по которой их практически невозможно перехватить. Ракетный комплекс оснащен средствами обнаружения цели и быстро реагирует на возникающие угрозы, оперативно оценивая обстановку», - пояснил Сивков.

На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»
На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»

Почему «Искандер» угроза для НАТО


Ракетный комплекс «Искандер» не имеет аналогов на Западе и его ракеты не могут быть сбиты из систем ПВО, не оснащенных высокотехнологичными средствами. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
Кроме того, издание National Interest сообщало об обеспокоенности блока НАТО размещением «Искандеров» в Калининграде. Авторы статьи назвали такой шаг проявление «силовой дипломатии Кремля». В Североатлантическом альянсе полагают, благодаря дальнобойности вооружения, Россия сможет поражать объекты  НАТО, запуская снаряды из Калининграда по целям в Балтийском море.

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#россия
#комплекс
#нато
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
#ракеты
#пво
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Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкогольным напиткам
11 сентября 2023, 16:04

Фото: IStock/Stockah

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране удалось преодолеть популярную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул». Глава ведомства также особо отметил, что потребление спиртных напитков в России в последние годы постоянно снижается.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев подтвердил, что молодые люди в России действительно взяли курс на трезвенность: они стали меньше покупать и употреблять алкогольные напитки. Однако в беседе с «Радио 1» специалист добавил, что вне контроля находятся напитки, которые не относят к алкогольным, хотя они содержат спирт.
«Мы должны приравнивать слабоалкогольные напитками именно к алкогольным, приравнивать алкогольные энергетики к алкогольным напиткам, потому что именно эти слабоалкогольные напитки вызывают огромный интерес у детей и подростков», — сказал Сараев.
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#нарколог
#напитки
#спирт
#алкоголь
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Путин наградил глав корпункта «Россия сегодня» в Узбекистане и филиала в Армении
11 сентября 2023, 16:03

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин за заслуги в развитии СМИ наградил руководителя корпункта международной медиагруппы «Россия сегодня» в Узбекистане Азиза Алиева и руководителя филиала «Россия сегодня» в Армении Дмитрия Писаренко почетными грамотами главы государства. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что награждение почетными грамотами произошло за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в развитии СМИ.

Ранее Владимир Путин вручил Орден Святого апостола Андрея Первозванного госсоветнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву за заслугу в укрепление государственности и федерализма. Президент отметил его как сильного и неординарного политика.

Напомним, Орден Святого апостола Андрея Первозванного —высшая государственная награда в России. Им награждаются выдающиеся деятели и другие граждане РФ за исключительные заслуги.

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#владимир путин
#президент
#комплекс
#рф
#награда
#журналист
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РИАН: Эксперты разъяснили новые правила в поездах, вступившие в силу в сентябре
11 сентября 2023, 15:47

Фото: istock / Mikhail Strogalev

С 1 сентября в России вступят в силу ряд обновленных правил Минтранса России, регламентирующие перевозки по железной дороге.
Об этом рассказали РИА Новости. 

Одним из нововведений стал запрет на проведение импровизированных мероприятий либо репетиций музыкантов, едущих на гастроли. Также в поездах дальнего следования запрещена игра на музыкальных инструментах, громкое пение.

Теперь пассажиры нижних полок, едущих в поездах дальнего следования, должны предоставлять место за столом тем, кто едет на верхних полках. Данное правило ограничено по времени: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 не более получаса,  с 12:00 до 15:00 - не больше часа. С другой стороны граждане на нижних полках по-прежнему имеют право не предоставлять свое место даже на небольшой промежуток времени.  Отметим, что несмотря на появление такого правила гражданин, купивший билет на нижней полке, не может быть привлечён к ответственности

Если у гражданина просрочен паспорт или свидетельство о рождении, перемещаться по стране с такими документами можно не более 3 месяцев. Теперь безбилетных детей до 16 лет нельзя высадить с поезда, а необходимо передать их полицейским. 

При перевозке питомцев пассажир должен соблюдать правила, установленные соответствующим документом.

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#поезда
#пассажиры
#правила
#железная дорога
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