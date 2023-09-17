Стало известно, насколько сократился пассажиропоток на границе с Финляндией

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В первый день запрета на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими госномерами, пассажиропоток на трёх крупнейших пропускных пунктах на границе с Финляндией уменьшился примерно на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны Финляндии.
Ранее сообщалось, что с 16 сентября вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Финляндии.
Так, ещё 9 сентября российско-финскую границу пересекли порядка 4237 автомобилей. А 16 сентября их число сократилось на 7,3%, достигнув 3929.
Крупнейшие пограничные пункты на границе с Финляндией находятся вблизи Санкт-Петербурга и Выборга. Это Ваалимаа, Иматра и Нуйямаа.
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Так, ещё 9 сентября российско-финскую границу пересекли порядка 4237 автомобилей. А 16 сентября их число сократилось на 7,3%, достигнув 3929.
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Анастасия Чинкова