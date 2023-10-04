Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России

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Средний размер пенсии в РФ в 2024 году составит чуть более 23,2 тысячи рублей за месяц. Об этом сообщил Министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.
По словам Силуанова, в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы заложена индексация прожиточного минимума пенсионеров. Глава Минфина сообщил, что в 2024 году пенсию повысят на 7,5%. Помимо этого, в 2025 году пенсии поднимут на 9,5 процента, а в 2026 году – на 10,3 процентов. Повышение связано с инфляцией 2023 года. На индексацию выплат в 2024 году направят около 600 млрд. рублей.
В текущем году федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12363 рублей.
Ранее сообщалось, что количество пенсионеров в РФ за этом году увеличится на 1,1 миллион, а в следующем– еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров составит 43,47 млн человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Все социальные обязательства в России проиндексируют, деньги на это заложены в бюджет. В частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, финансирование программ поддержки семей с детьми, помощь малоимущим гражданам», — заявил глава Министерства финансов.
Ранее сообщалось, что количество пенсионеров в РФ за этом году увеличится на 1,1 миллион, а в следующем– еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров составит 43,47 млн человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак