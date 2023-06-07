Стало известно о падении цен на квартиры в Старой Москве

Фото: фотобанк Московской области
«Среднестатистическая квартира в старой Москве в сентябре 2022-го стоила 14,32 млн руб., а в мае 2023-го — 13,76 млн руб.» — приводит NEWS.ru данные аналитиков.
До этого сообщалось, что на столичном рынке недвижимости только 8% квартир продаётся в готовых ЖК. Как уточняют «Дни.ру», внутри МКАД в новостройках класса «комфорт» на квартиры на стадии котлована приходится до 5% от предложения, почти три четверти жилья – это проекты в период возведения этажей.
Ранее стало известно, что арендные ставки на жильё снижаются. Так, цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах сократились на 10-15%, что связано со снижением спроса и увеличением объёма предложений. Уточнялось, что стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве упала на 13%, в Санкт-Петербурге – на 14-15%, в Самаре — на 8,6%.