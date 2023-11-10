Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа

Сотрудники ОМОНа сорвали подпольный концерт музыкального коллектива Zero People в Санкт-Петербурге. Рейд силовиков закончился потасовкой с одной из фанаток группы, которой теперь грозит лишение свободы. Редакция «Радио 1» расскажет, из-за чего правоохранители нагрянули в клуб, и почему коллектив решил провести концерт тайно.