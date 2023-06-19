Стало известно о росте спроса на элитную недвижимость в Москве

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С марта по май спрос вырос на 66%
В Москве марта по май было совершено 220 сделок с элитными лотами, что на 66% больше, чем годом ранее.
Наибольшей популярностью у покупателей пользуются те лоты, которые имеют готовую отделку.
При этом, сумма, вложенная в элитную недвижимость, также увеличилась на 8 млрд рублей за год и стала равна 25 млрд рублей.
Как указывают «Дни.ру», средняя цена купленного лота подобного типа жилья зафиксирована на уровне 120 млн рублей. Кроме того, стало известно, что наиболее часто при покупке элитной столичной недвижимости люди используют рассрочку.
Ранее вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, что летний сезон является самым выгодным для аренды квартир в Москве, поскольку в это время наблюдается снижение цены на рынке. Он добавил, что уже в августе цены на аренду квартир в столице начнут расти из-за трудовой миграции: многие люди начнут возвращаться в Москву из-за работы и учёбы.
Наибольшей популярностью у покупателей пользуются те лоты, которые имеют готовую отделку.
Как указывают «Дни.ру», средняя цена купленного лота подобного типа жилья зафиксирована на уровне 120 млн рублей. Кроме того, стало известно, что наиболее часто при покупке элитной столичной недвижимости люди используют рассрочку.
Ранее вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, что летний сезон является самым выгодным для аренды квартир в Москве, поскольку в это время наблюдается снижение цены на рынке. Он добавил, что уже в августе цены на аренду квартир в столице начнут расти из-за трудовой миграции: многие люди начнут возвращаться в Москву из-за работы и учёбы.
Мелисса Тимофеева