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Стало известно о росте спроса на элитную недвижимость в Москве

19 июня 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Peter_visual

С марта по май спрос вырос на 66%
В Москве марта по май было совершено 220 сделок с элитными лотами, что на 66% больше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются те лоты, которые имеют готовую отделку.


При этом, сумма, вложенная в элитную недвижимость, также увеличилась на 8 млрд рублей за год и стала равна 25 млрд рублей.

Как указывают «Дни.ру», средняя цена купленного лота подобного типа жилья зафиксирована на уровне 120 млн рублей. Кроме того, стало известно, что наиболее часто при покупке элитной столичной недвижимости люди используют рассрочку.

Ранее вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, что летний сезон является самым выгодным для аренды квартир в Москве, поскольку в это время наблюдается снижение цены на рынке. Он добавил, что уже в августе цены на аренду квартир в столице начнут расти из-за трудовой миграции: многие люди начнут возвращаться в Москву из-за работы и учёбы.
#Москва
#недвижимость
#спрос
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Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью
05 июля 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.
 
Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя  данные Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время рождаемость является главной демографической задачей, так как россияне вступили в сложный демографический период. Президент поручил разобраться с низкими показателями.

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#Голикова
#рождаемость
#Россия
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В Нижнем Новгороде мужчина зарезал супругу из-за ревности
05 июля 2023, 13:01

iStock/Michael Nesterov

Управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщает, что днём 2 июля на улице Тропинина во время ссоры с женой местный житель нанёс ей удар ножом в грудь.
36-летняя женщина скончалась на месте. 51-летний подозреваемый заключен под стражу. Он признал вину. На допросе рассказал, что ссора произошла из-за его ревности к жене.
 
Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#Нижний Новгород
#убийство
#муж
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Песков опроверг утверждения о просьбе Си Цзиньпина к Путину о ядерном оружии
05 июля 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом утверждения о том, что Си Цзиньпин просил Путина не применять ядерное оружие на Украине.
Соответствующее заявление спикер Кремля сделал в ходе беседы с журналистами. 

Он сообщил, что после того, как председатель КНР посетил Москву, было достаточно информации предоставлено прессе. Суть переговоров отражена в документах, составленных по итогам совещания, остальная информация - является вымыслом, заключил Песков. 

Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине.

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#Песков
#Си Цзиньпин
#ядерное оружие
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Москвичи стали чаще приобретать квартиры в Сочи
05 июля 2023, 12:56

Фото: istockphoto.com/Olga Ostapenko

Жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена жителями столицы.
Отмечается, что москвичи приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Как передают «Дни.ру», многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть москвичи переезжают целыми семьями.

А в новостройках Москвы по реновации участники программы приобрели со скидкой более 5 тыс. машиномест.

«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%. С начала программы жильцами приобретено 5 245 машиномест. С момента старта программы приобретено 1 745 квартир», — приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

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#Москва
#недвижимость
#Сочи
#реновация
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Воробьев первым зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Московской области
05 июля 2023, 12:54

Фото: Сайт Кремля

Решением ИКМО первым зарегистрирован в качестве кандидата на должность Губернатора Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что он был выдвинут Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Он представил в Избирательную комиссию, в общей сложности, 94 листа поддержки от муниципальных депутатов, его выдвижение уже поддержали 55 советов депутатов городских округов Московской области.  

Сейчас на рассмотрении в ИКМО находятся документы Александра Наумова – выдвинут Московским областным отделением партии «КПРФ», Кирилла Жигарева –выдвинут Московским областным отделением партии «ЛДПР», Анатолия Никитина – выдвинут Региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Бориса Надеждина – выдвинут Региональным отделением партии «Гражданская инициатива». 

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#ИКМО
#Андрей Воробьев
#выборы
#Подмосковье
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Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На консультацию в диагностический центр №1 Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) пришли мама с новорожденной девочкой, у которой были подозрения на врожденный порок сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи выявили у малышки аномальное отхождение левой коронарной артерии от лёгочной артерии, что приводит к кислородному голоданию и отмиранию тканей сердечной мышцы. Такое состояние грозило ребенку инфарктом.
«Для проведения диагностики работы сердца необходима медицинская техника экспертного класса, которая помогает чётко определить проблему. На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно. Дети с такой патологией должны быть прооперированы до возраста 3 месяцев! Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни», — рассказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства, врач ультразвуковой диагностики, Михаил Рязанов.
Операцию юной пациентке провели в 3 месяца, на данный момент она здорова, но за ее здоровьем будут наблюдать врачи НИКИ детства ежегодно для профилактики.

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#Инфаркт
#ребенок
#Минздрав
#врачи
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Диетолог Гридина опровергла миф о полезности варенья
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Диетолог Наталия Гридина рассказала, что фрукты и ягоды в варенье лишаются полезных свойств.
Варенье считают полезным продуктом, но на самом деле длительная термическая обработка фруктов и ягод ликвидирует их полезность. Об этом «Газете.Ru» сообщила диетолог Наталия Гридина.
 
«После варки в варенье практически не остается витаминов. Варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», – прокомментировала миф о полезности варенья Наталия Гридина.
Диетолог предупредила, что варенье фактически является жидким сахаром со вкусом фруктов или ягод.
 
При этом о пользе варенья тоже не стоит забывать. Например, варенье из айвы оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, а варенье из цитрусовых или клюквы частично восполняет недостаток витамина С. Малиновое варенье содержит салициловую кислоту, которая входит в состав средств против гриппа и простуды.

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#варенье
#ягоды
#малина
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Совфед одобрил закон об упрощенном порядке получения ВНЖ для заключивших контракт с ВС РФ
05 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО.
Соответствующие изменения внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Совфед принял решение о дополнении нормы на пленарном заседании. 

Ранее рассмотрение вопроса об упрощении процедуры получения российского гражданства анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь шла о наделением права получения гражданства России этнических русских и украинцев.

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#Совфед
#СВО
#закон
#ВНЖ
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В московской квартире актёра Малькова обнаружили нарколабораторию
05 июля 2023, 12:38

istockphoto/blinow61

В Красносельском районе Москвы полицейские обнаружили в квартире 24-летнего артиста Дмитрия Малькова нарколабораторию.
Полиция пришла с проверкой в съёмную квартиру артиста по наводке его знакомого, пишет Shot. В квартире оперативники обнаружили запрещённые растения и средства для ухода за ними и хранения.
 
Правоохранители пока не возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
 
Дмитрий Мальков известен ролями в проекте «Чикатило», «ИП Пирогова», «Контакт».

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#Мальков
#наркотики
#актёр
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