Стало известно о снижении числа продаж студий в Москве и Петербурге

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Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», самое большое падение спроса на такую недвижимость наблюдается в Санкт-Петербурге (-34,18%) и непосредственно в самой столице (-20,08%). Исключениями по этому показателю стали Пермь и Волгоград.
Ранее сообщалось, что за год арендные ставки на самые популярные однокомнатные квартиры в крупных городах России упали на 10-15%. Например, в Санкт-Петербурге — на 14-15%, в Москве — на 13%, в Красноярске — на 9,1%. Уменьшение цен произошло из-за снижения спроса и увеличения объема предложения.