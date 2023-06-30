Стало известно о возможном уходе Мизулиной из Совфеда

Фото: istock/macky_ch
РБК: сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совфеда после 10 сентября
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет свой пост в Совете Федерации после Единого дня голосования, который намечен на 10 сентября, сообщает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Источник сообщил РБК, что Мизулина не входит в число трех кандидатов на пост сенатора, которые планируют представить от исполняющего обязанности главы Омской области Виталия Хоценко.
Другой источник, имеющий связи с администрацией президента, подчеркнул, что хотя есть интерес к сохранению места в Совете Федерации, вероятность ухода Мизулиной с поста весьма велика. ЛОт самой Мизулиной комментариев получить не удалось.
Согласно действующему законодательству «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат на пост губернатора должен предоставить избирательной комиссии региона три кандидатуры на пост сенатора. После проведения выборов, избранный губернатор направляет одного из кандидатов для представительства в Совете Федерации.
Читайте также:
Егор Крид попал в «черный список» Мизулиной
Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов
Мизулина: с миллиардных доходов блогеров и инфоцыган бюджет недополучает колоссальные суммы
Источник сообщил РБК, что Мизулина не входит в число трех кандидатов на пост сенатора, которые планируют представить от исполняющего обязанности главы Омской области Виталия Хоценко.
Согласно действующему законодательству «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат на пост губернатора должен предоставить избирательной комиссии региона три кандидатуры на пост сенатора. После проведения выборов, избранный губернатор направляет одного из кандидатов для представительства в Совете Федерации.
Читайте также:
Егор Крид попал в «черный список» Мизулиной
Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов
Мизулина: с миллиардных доходов блогеров и инфоцыган бюджет недополучает колоссальные суммы
Артем Кузьмин