Стало известно об исключительной пользе игр в песочнице для детей

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«Кроме того, песочница — это прекрасное место для социализации и обретения навыков общения», — добавила в беседе с NEWS.ru Чиркова.
Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала о простых упражнениях для школьников на улучшении памяти перед ЕГЭ, среди которых упражнение «солдатик», активизирующее межполушарные связи и работу головного мозга, а также таблица Шульте для тренировки внимания.
А нейропсихолог Бибигуль Кушалиева заявила о том, что наличие друзей у человека способно улучшить его физическое здоровье.
«Люди с богатой социальной жизнью легче переносят стресс и имеют более высокий иммунитет. Дружба уменьшает чувство одиночества, избавляет нас от депрессии и тревожности. Друзья повышают нашу самооценку и уверенность в себе, ведь они поддерживают и помогают преодолевать трудности, говорят приятные слова, комплименты», – сказала в беседе с «Абзацем» Кушалиева.Эксперт напомнила и о важной роли общения и дружбы и для эмоционального здоровья, ведь благодаря друзьям человек чувствуем себя ценными и любимыми.