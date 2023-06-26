Стало известно, от каких случаев россияне чаще всего страхуют квартиры

Фото: istockphoto.com/Natee Meepian
Наиболее часто недвижимость страхуют от пожаров, грабежей, стихийный бедствий
Россияне чаще всего стали страховать квартиры от таких событий, как аварии коммунального оборудования, пожары, грабежи, стихийные бедствия, а также техногенные аварий.
Примечательно, что новшеством в страховании является специальная опция защиты от дронов.
Кроме того, владельцы домашних животных страхуют имущество от действий животных.
Как пишут «Дни.ру», обезопасить квартиру можно как всю целиком вместе с ремонтом и мебелью, так и частично.
При страховании недвижимости эксперты рекомендуют выбирать проверенные страховые компании.
Ранее стало известно, что в Москве марта по май было совершено 220 сделок с элитными лотами, что на 66% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются те лоты, которые имеют готовую отделку. При этом, сумма, вложенная в элитную недвижимость, также увеличилась на 8 млрд рублей за год и стала равна 25 млрд рублей. Средняя цена купленного лота подобного типа жилья зафиксирована на уровне 120 млн рублей. Кроме того, стало известно, что наиболее часто при покупке элитной столичной недвижимости люди используют рассрочку.
Примечательно, что новшеством в страховании является специальная опция защиты от дронов.
Как пишут «Дни.ру», обезопасить квартиру можно как всю целиком вместе с ремонтом и мебелью, так и частично.
При страховании недвижимости эксперты рекомендуют выбирать проверенные страховые компании.
Ранее стало известно, что в Москве марта по май было совершено 220 сделок с элитными лотами, что на 66% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются те лоты, которые имеют готовую отделку. При этом, сумма, вложенная в элитную недвижимость, также увеличилась на 8 млрд рублей за год и стала равна 25 млрд рублей. Средняя цена купленного лота подобного типа жилья зафиксирована на уровне 120 млн рублей. Кроме того, стало известно, что наиболее часто при покупке элитной столичной недвижимости люди используют рассрочку.
Мелисса Тимофеева