Стало известно, откуда чаще всего в Россию прилетают туристы

Фото: IStock/Oleksii Liskonih
Согласно данным пограничных служб Федеральной службы безопасности (ФСБ), с января по сентябрь текущего года наибольшее количество туристических поездок в Россию было совершено гражданами Китая, пишут «РБК Тюмень».
За указанный период ФСБ зафиксировала 105,8 тысяч случаев пересечения российской границы китайскими туристами с целью посещения России. Следует отметить, что за год этот поток существенно увеличился: в январе—сентябре 2022 года было зафиксировано всего 563 приезда китайских туристов в Россию.
По представленным данным, за тот же период другие иностранные граждане пересекли границу России с целью туризма 429,1 тысячи раз. В сравнении с предыдущим годом, это заметное увеличение, так как за аналогичный период в 2022 году количество въездов составило всего 147,3 тысячи раз.
Среди других стран, жители которых чаще всего посещали Россию с целью туризма за прошедшие полгода, можно выделить граждан Германии, Турции, Ирана и Туркменистана.
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По представленным данным, за тот же период другие иностранные граждане пересекли границу России с целью туризма 429,1 тысячи раз. В сравнении с предыдущим годом, это заметное увеличение, так как за аналогичный период в 2022 году количество въездов составило всего 147,3 тысячи раз.
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Артем Кузьмин