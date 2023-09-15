Стало известно, почему пилот Airbus A320 решил сесть в поле под Новосибирском

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Командир Airbus A320, который 12 сентября сел в поле под Новосибирском, Сергей Белов, рассказал, почему он принял именно такое решение, в интервью для «Россия 24».
Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.
Он также отметил, что переговорил как со втором пилотом, так и с диспетчером, решение искать альтернативную площадку для посадки они приняли коллегиально.
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«Почему принял такую ситуацию – сажать самолет с рабочими двигателями – потому что, если будет отказ двигателя, – через 8 минут уже закончится топливо – то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся», - прокомментировал ситуацию Белов.
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Евгения Парфентьева