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Стало известно, почему пилот Airbus A320 решил сесть в поле под Новосибирском

Пилот Белов рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском
15 сентября 2023, 21:07
Фото: iStock/frentusha

Фото: iStock/frentusha

Командир Airbus A320, который 12 сентября сел в поле под Новосибирском, Сергей Белов, рассказал, почему он принял именно такое решение, в интервью для «Россия 24».
Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.

«Почему принял такую ситуацию – сажать самолет с рабочими двигателями – потому что, если будет отказ двигателя, – через 8 минут уже закончится топливо – то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся», - прокомментировал ситуацию Белов.


Он также отметил, что переговорил как со втором пилотом, так и с диспетчером, решение искать альтернативную площадку для посадки они приняли коллегиально.

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В 215 подмосковных школах запустили акцию по сдаче тары в ЭКОпунктах в обмен на подарки
15 сентября 2023, 20:32

Фото: МинЖКХ МО

В 215 школах Подмосковья стартовала акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». Об этом сообщили в пресс-службе Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акция проводится на территории Подмосковья при поддержке Российского экологического оператора и производителя ЭКОпунктов «РТ-Инвест».
«Наша задача – показать, как внести вклад в защиту природы и формирование экономики замкнутого цикла. Например, сдать бутылку в ЭКОпункт, а не выбросить в ведро, – уже небольшой шаг в этом направлении. В сентябре – октябре мы проводим акцию в 215 подмосковных школах, где будут принимать тару за бонусы. Цель – популяризация модели культуры осознанного потребления и раздельного накопления отходов», – рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Собранный пластик отправят на переработку для очистки и дробления. На перерабатывающих предприятиях вторсырьё используют для создания экологичной ПЭТ-гранулы или ПЭТ-флекса. Из этого материала производители питьевой воды, молока, соков и других напитков смогут выпускать новые бутылки. Из собранных алюминиевых банок также будет произведена тара для напитков.
«За сданную тару можно получить не только ценные призы, но и баллы, которыми можно оплатить подписку на онлайн-кинотеатр, покупку книг и продуктов», – сообщил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
Самых активных наградят смартфонами, умными часами, планшетами и сертификатами на покупки в онлайн-маркете. Одна бутылка оценивается в 5 баллов, банка – в 10.
 
Чтобы принять участие в бонусной программе, нужно сдать пластиковую и алюминиевую тару в фандомат, получить чек и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте акции. Там же можно выбрать понравившиеся вознаграждения и узнать условия их получения.
 
Акция продлится с 15 сентября по 31 октября. Подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре.

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#московская область
#подмосковье
#школы
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Депутат Нилов призвал снизить стоимость атласов с новыми территориями РФ
15 сентября 2023, 20:18

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о том, что цены на школьные атласы сильно завышены, и такую ситуацию надо исправлять.
«То, что атлас стоит 5 тыс. рублей для ученика на год — это перебор. Во-первых, надо добиться снижения цены и обеспечения в нужном количестве этой продукции. Во-вторых, не стоит забывать про цену и стоимость. Сегодня у нас минимальный размер оплаты труда — 16 тыс. рублей, и получается, что атлас — это треть минимальной зарплаты, а на уровне МРОТ у нас получают порядка четырех миллионов граждан, в основном те, кто работает в бюджетной сфере», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он отметил, что при необходимости в этом деле нужно подключение ФАС.

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#фас
#цены
#мрот
#зарплаты
#образование
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В Москве выставили на продажу 25-комантуню квартиру за 75 миллионов рублей
15 сентября 2023, 20:10

Фото: iStock/simpson33

В Москве выставили на продажу квартиру площадью в 663,2 квадратных метра за 75 миллионов рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные инвестиционного портала Москвы.
Огромная квартира находится в столичном районе Коптево и занимает целый этаж многоквартирного дома. 

Однако, известно, что пятиэтажный дом 1995 года постройки имел 43 процента износа еще в 2009 году.

В квартире 49 помещений, в том числе 19 изолированных комнат, но на плане указано, что комнат в квартире 25 штук.

Стартовая цена недвижимости – 75 350 000 рублей.

Ранее стало известно, что бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина выставят на торги с начальной ценой в 403 миллиона рублей.  Заявку на участие в торгах можно подать можно подать до 30 октября, а само мероприятие состоится 3 ноября.

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#москва
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Подмосковные ежи предсказали тёплую погоду ещё на полмесяца
15 сентября 2023, 20:03

Фото: Светлана Плотникова

Ёжики Гриша и Маша из подмосковного театра культуролога Натальи Теньковой предсказали тёплую и солнечную погоду как минимум на две недели.
«В зависимости от погоды, температуры и давления ёжики ведут себя по-разному. Сейчас они активные, значит, в ближайшие две недели будет комфортная и тёплая погода. Если бы предстояли холода, они постоянно сворачивались в клубок и вообще не двигались с места», – рассказала Наталья.
Помимо Гриши и Маши, у Теньковой ещё несколько ежей: Даша, Нюша и Кнопочка. Как отмечает культуролог, животные особенно чувствительны к переменам погоды, так как у них сильная связь с природой. Они чувствуют пожары на дальнем расстоянии, приближение холодов или тепла. 
 
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные цифровые МФЦ с начала года предоставили 1 млн услуг
15 сентября 2023, 19:46

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО

Жители Подмосковья за 8,5 месяцев текущего года получили в цифровых МФЦ более 1 млн онлайн-услуг. Этот показатель на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года, в два раза больше, чем за весь 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи региона.
В цифровых зонах открыто 813 рабочих мест, установлены современное оборудование и удобная мебель. Консультанты помогают с заполнением заявления и рассказывают, как пользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг.
 
Компьютеры общего доступа есть в центрах «Мои документы», в отдельных помещениях и в библиотеках. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются около 30 тыс раз.
 
По данным министерства, самые востребованные услуги в смарт-центрах – получение выписки из домовой книги, выдача социальной карты жителя Подмосковья и предоставление субсидии на оплату ЖКУ.

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Число госуслуг, предоставляемых подмосковным региональным порталом, достигло 300

Более 27 тыс услуг оказано в цифровых МФЦ Подмосковья на этой неделе


 

 
#цифровизация
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#подмосковье
#московская область
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В 30 парках Подмосковья завершился проект «Общественный огород»
15 сентября 2023, 19:38

Фото: Минкульт МО

В Московской области завершился проект «Общественный огород», в рамках которого посетители подмосковных парков могли вырастить зелень, овощи, ягоды и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство культуры и туризма Подмосковья.
Участники проекта изучили природоведение вместе с детьми, обменялись опытом с единомышленниками и собрали урожай.
 
«Общественный огород» – уникальный проект, позволяющий создать собственный мини-огород в 30 парках Подмосковья. Сбор урожая начался с середины августа. 
 
Так, в Парке культуры и отдыха в Павлово-Посадском городском округе выросли кабачки, несколько килограммов огурцов, дыни, арбуз, подсолнечник, фасоль, морковь и многое другое. После подведения результатов прошёл кулинарный мастер-класс. Гости парка попробовали оладьи из кабачков, котлеты из капусты, моркови и фруктовые пироги.

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#минкульт мо
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#подмосковье
#московская область
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Рекультивация полигона «Ядрово» вышла на финишный этап
15 сентября 2023, 19:15

Фото: МинЖКХ МО

На полигоне «Ядрово» стартовал третий этап рекультивации, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области. Работы проходят по утверждённому проекту и под контролем Общественного совета, состоящего из жителей Волоколамска.
Работы по рекультивации выполнены на 77%. В ходе двух предыдущих этапов на Северном теле полигона были смонтированы очистные сооружения фильтрата и ливневых вод, дополнительная высокотемпературная факельная установка по утилизации свалочного газа. 
 
На завершающем этапе будут созданы защитный экран, а также дополнительная система дегазации для сбора свалочного газа с откосов тела на Южном теле. Параллельно проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций, благоустройство Южного и Северного тел.
 
Свалка на месте полигона появилась в 1979 году. 30 лет на неё свозили мусор из окрестных населенных пунктов. В 2008 году на месте свалки создали крупный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово» площадью более 100 тыс кв м.
 
Полигон был закрыт в 2020 году и больше не принимает отходы. К рекультивации привлечены десятки специалистов, задействовано около 20 единиц спецтехники.
 
Площадь полигона – 30,3 га, а объём накопившихся отходов – 1 млн куб м. Рекультивацию планируют завершить в конце года. Это станет долгожданным событием для 18 тыс человек.
 
Полигон ТБО «Ядрово» включён в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить Россию от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.

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#минжкх мо
#полигон «ядрово»
#тбо
#мусор
#рекультивация
#экология
#подмосковье
#московская область
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На станции МЦД-4 Железнодорожная установили копию первого российского паровоза
15 сентября 2023, 18:50

Фото: Людмила Михалёва

На станции Железнодорожная четвёртого Московского центрального диаметра установили макет первого российского паровоза. В 1833 году его построили крепостные изобретатели – самоучки Ефим и Мирон Черепановы. Отец и сын работали на Выйском заводе, и паровоз был нужен для перевозки руды.
Макет в натуральную величину установлен в центре зала. Его по оригинальным чертежам выполнили железнодорожники депо Узловая Тульской области. 
 
Над макетом работала команда из 11 мастеров – кузнецов, токарей, фрезеровщиков и электромонтёров. Их фамилии можно найти на памятной доске, вмонтированной в корпус паровоза. 
«К созданию макета паровоза Черепановых мы приступили в феврале. Сделали чертёж, провели расчёты, организовали закупку материалов и начали работу. Это не первый макет, изготовленный сотрудниками депо, но в этот раз мы впервые конструировали его в натуральную величину», – рассказал главный инженер сервисного локомотивного депо «Узловая» Сергей Мельников
Экспонат состоит из цилиндрического котла, двух паровых цилиндров и тендера для перевозки дров и воды. Он изготовлен из лиственницы, пропитанной яхтным лаком. 
 
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#транспорт
#мцд-4
#железнодорожный
#подмосковье
#московская область
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Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС стартовала с Байконура
15 сентября 2023, 18:46

Фото: iStock/dima_zel

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС, который включает четвертого специального корреспондента ТАСС, стартовала с Байконура. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что примерно через 9 минут корабль будет выведен на орбиту. В составе экипажа корабля отправятся к Международной космической станции заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым специальным корреспондентом ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.

Отмечается, что О’Хара вернется на Землю весной 2024 года, а Кононенко и Чуба — в сентябре 2024 года.

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