Стало известно, почему в России упало производство водки и коньяка

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Введение шестого пакета санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, направленного на запрет алкогольных продуктов из России, оказало негативное воздействие на российскую промышленность по производству водки и коньяка. Согласно экспертам компании Strategy Partners, данное ограничение привело к снижению общего объема экспортной выручки на треть, пишут «Известия».
Согласно данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАР), в течение января—сентября 2023 года российские предприятия разлили 54,9 миллиона декалитров водки, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году. Производство коньяка за этот же период снизилось на 7,2%, составив 5,9 миллиона декалитров.
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