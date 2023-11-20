Стало известно, сколько автомобилей «Москвич» было выпущено за год работы завода

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Российский автопроизводитель «Москвич» за год работы выпустил 31 тысячу автомобилей. Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщила директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько.
Напомним, что производство автомобилей «Москвич» стартовало в ноябре прошлого года. За это время на заводе было произведена 31 тысяча автомобилей, из которых четыре тысячи электромобилей.
Автозавод «Москвич» располагается на площадке, которую ранее занимал французский концерн Renault. В мае 2022 года производитель прекратил работу на территории России и передал свою площадку правительству Москвы. В настоящее время эту территорию пополам разделяют «Москвич» и «Камаз».
На данный момент в линейке «Москвич» числятся две модели – кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е».
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Автозавод «Москвич» располагается на площадке, которую ранее занимал французский концерн Renault. В мае 2022 года производитель прекратил работу на территории России и передал свою площадку правительству Москвы. В настоящее время эту территорию пополам разделяют «Москвич» и «Камаз».
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Анастасия Чинкова