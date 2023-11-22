Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию

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В РФ вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу
Об этом «Газете.Ru» сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
По данным эксперта, 80% из числа соискателей на hh.ru решили в 2022 году поменять Россию на Казахстан, Грузию, Турцию, Узбекистан, а также Армению, Киргизию, Сербию, Беларусь, Азербайджан, Таиланд.
Третьей причиной стала рекордно низкая безработица в России. Рост предлагаемых зарплат на фоне дефицита кадров послужил сигналом для успешного трудоустройства в своей стране.
hh.ru в октябре провёл анализ 29 тысяч резюме тех, кто уехал из России в 2022-2023 годах.
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«Вернулся каждый четвертый релокант. Это продемонстрировал наш анализ резюме соискателей-релокантов, сменивших регион с РФ на другую страну в течение 2022 года, проведенный в октябре этого года. При этом, средний показатель вернувшихся по топ-10 странам, приоритетным для релокации, ещё выше – 28%», — рассказала Наталья Данина.
«На рост доли вернувшихся за лето могли повлиять сразу несколько факторов: ухудшение экономического положения релокантов, продолжающих за рубежом работать на российские компании, из-за падения курса рубля и сохранения ограничений на трансграничные операции»,- рассказала эксперт Данина.Второй причиной стали вербальные интервенции со стороны властей об отсутствии планов проведения частичной мобилизации.
Третьей причиной стала рекордно низкая безработица в России. Рост предлагаемых зарплат на фоне дефицита кадров послужил сигналом для успешного трудоустройства в своей стране.
«Четвертая причина — истечение нормативных сроков пребывания в странах и трудности с получением вида на жительство или документов на продолжение работы»,-отметила Данина.Ещё одной из причин возвращения стал рост требований со стороны компаний-работодателей вернуться на родину. Это нек оснулось только ИТ-специалистов.
hh.ru в октябре провёл анализ 29 тысяч резюме тех, кто уехал из России в 2022-2023 годах.
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Мария Фирсова