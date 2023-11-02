Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах

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Россияне будут отдыхать с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года из-за того, что два последних дня года выпадут на субботу и воскресенье.
«В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января – Новогодние каникулы – являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года», –сообщили РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.По словам Татьяны Нечаевой, выходной день с субботы 6 января перенесётся на 10 мая, а с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря 2024 года.
Самыми популярными среди наших сограждан направлений путешествий оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай. Также выяснилось, что большинство россиян будет путешествовать с семьёй и детьми.
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Мария Фирсова