Стало известно, сколько дней продлятся новогодние праздники в 2024 году

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Минтруд сообщил, что новогодние праздники в 2024 году продлятся с 1 по 8 января
Новогодние праздники в следующем году продлятся с 1 по 8 января, а новогодние каникулы будут длиться 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года, пишет «Российская газета».
Согласно проекту ведомства, майские праздники будут проходить с 28 апреля по 1 мая, а в честь Дня Победы россияне отдохнут с 9 по 12 мая.
В День защитника Отечества выходные - с 23 по 25 февраля. В марте россияне будут отдыхать 3 дня - с 8 по 10 марта.
Также выходными будут 12 июня (День России), 3 и 4 ноября (День народного единства) и 29-31 декабря перед новогодними праздниками 2025 года.
Ранее Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели. Глава Министерства труда и соцполитики Антон Котяков заявил, что ведомство не поддерживает введение в России шестидневной рабочей недели. Об этом пишет агентство ТАСС. По его словам, трудовое законодательство РФ гибкое и позволяет работодателю адаптивно подходить к организации работы сотрудников.
Согласно проекту ведомства, майские праздники будут проходить с 28 апреля по 1 мая, а в честь Дня Победы россияне отдохнут с 9 по 12 мая.
Также выходными будут 12 июня (День России), 3 и 4 ноября (День народного единства) и 29-31 декабря перед новогодними праздниками 2025 года.
Ранее Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели. Глава Министерства труда и соцполитики Антон Котяков заявил, что ведомство не поддерживает введение в России шестидневной рабочей недели. Об этом пишет агентство ТАСС. По его словам, трудовое законодательство РФ гибкое и позволяет работодателю адаптивно подходить к организации работы сотрудников.
Мария Фирсова