Стало известно, сколько домов сдадут по программе реновации в Москве в этом году

Фото: istockphoto.com/subjob
Передать под заселение планируют более 60 домов
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что по итогам года в Москве передадут под заселение более 60 домов по программе реновации.
При этом, с начала этого года по этой программе было передано в эксплуатацию 26 домов.
При этом, отмечается, что за год московские новостройки комфорт-класса подешевели почти на 7%. Как передают «Дни.ру», средняя стоимость лота в ЖК составляет 12,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что россияне чаще всего стали страховать квартиры от таких событий, как аварии коммунального оборудования, пожары, грабежи, стихийные бедствия, а также техногенные аварий. Примечательно, что новшеством в страховании является специальная опция защиты от дронов. Кроме того, владельцы домашних животных страхуют имущество от действий животных.
При этом, с начала этого года по этой программе было передано в эксплуатацию 26 домов.
«В 2023 году планируем построить 54 дома по программе реновации, это более 14 тыс. квартир. С начала года уже введено в эксплуатацию 26 домов на 7 832 квартиры. Лидеры по вводу — СВАО и САО, здесь введено по пять жилых домов», — приводит АГН «Москва» слова Загрутдинова.
При этом, отмечается, что за год московские новостройки комфорт-класса подешевели почти на 7%. Как передают «Дни.ру», средняя стоимость лота в ЖК составляет 12,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что россияне чаще всего стали страховать квартиры от таких событий, как аварии коммунального оборудования, пожары, грабежи, стихийные бедствия, а также техногенные аварий. Примечательно, что новшеством в страховании является специальная опция защиты от дронов. Кроме того, владельцы домашних животных страхуют имущество от действий животных.
Мелисса Тимофеева