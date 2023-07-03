Более 12 тыс кредитов по семейной ипотеке было выдано в Москве за январь-март

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Как сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, за январь-май 2023 года было выдано 12,8 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на сумму почти 107 млрд руб.
«Семейная ипотека» является самой популярной льготной ипотечной программой в Москве: на нее приходится почти 47% от общего числа выданных по всем программам кредитов и 46% их объема», — приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он добавил, что Москва продолжает быть лидером по выдаче такого вида ипотеки.
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