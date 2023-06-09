Стало известно, сколько петербургские подростки могут заработать за лето

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«За полный месяц при четырехчасовом рабочем дне подросток получает 11 750 руб. Дополнительно выплачивается материальная поддержка от Службы занятости населения за полностью отработанный месяц, которая составляет 1 500 руб.», – прокомментировали в беседе с «Петербургским дневником» в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
Отмечается, что в Петербурге для подростков актуальны вакансии в оранжереях, садах и парках, а также работы помощника специалиста.
Кроме того, в комитете подчеркнули, что город стремится к увеличению мест в программе.
Ранее исследование аналитиков показало, что 70% россиян позитивно относятся к желанию подрастающего поколения подрабатывать и считают подработку для подростков очень важной, поскольку она помогает подготовить их к взрослой жизни.