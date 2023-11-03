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Стало известно, сколько процентов россиян доверяют Путину

Опрос ВЦИОМ: 77,7% россиян доверяют Путину, 74,6% одобряют его деятельность
03 ноября 2023, 10:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно результатам исследования, большинство россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту. Из числа опрошенных, лишь 15,5% придерживаются противоположного мнения.

Отмечается, что опрос был проведен с августа по октябрь этого года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Россияне были опрошены в различных субъектах и населенных пунктах.


В конце июля ВЦИОМ проводил подобный опрос. Тогда сообщалось, что 75% респондентов доверяют главе российского государства.

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Директор школы в Приморье заставлял детей заниматься физкультурой в противогазах
03 ноября 2023, 08:59

Фото: istockphoto/vladans

В городе Лучегорск Приморского края учительница физкультуры, которая также исполняла обязанности директора, заставляла учеников делать спортивные упражнения в противогазах и костюмах химической защиты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По сообщению в официальном телеграм-канале надзорного ведомства, педагог-новатор провела как минимум один такой урок физкультуры в октябре нынешнего года для учеников шестого класса. Прокуратура начала проверку по факту применения недопустимых методов обучения и воспитания в лучегорской школе.

Также в отношении учителя, который к тому же является представителем администрации, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении предусмотренных российским законодательством об образовании прав и свобод обучающихся.

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В Кремле рассказали об интенсивном графике Путина
Песков объяснил причину поздних мероприятий в графике Путина
03 ноября 2023, 08:12

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у президента достаточно напряженный рабочий график. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент диалога в телеграм-канале.

«Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете, — это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера», — объяснил Песков.
Пресс-секретарь сказал, что какие-то мероприятия, в которых принимает участие российский президент, могут длиться до 2 часов ночи.

Песков объяснил, что мы видим только публичную часть работы, а помимо этого, российский лидер большую часть рабочего дня занимается встречами, совещаниями, звонками и документами. 

«Поэтому, скажем так, не получается укладываться в световые сутки», — разъяснил Песков.

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Адвокат предупредил о внезапных долгах по кредитной карте
Адвокат Данилов предупредил о риске долга даже на неиспользуемой кредитной карте
03 ноября 2023, 07:58

Фото: istock / Kenishirotie

Если кредитную карту не используют, на ней все равно могут появляться долги. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что это касается кредиток, которые выдает банк при оформлении других банковских продуктов. Карта привязывается к конкретному счету, и в зависимости от условий договора может использоваться кредитной организацией.

Так, например, с кредитки могут плачиваться подписки или СМС-уведомления. 

«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», — обратил внимание адвокат. 
Данилов призвал внимательно изучать договор, в котором должны прописываться все нюансы. Если человек хочет закрыть кредитку, ему нужно закрыть долги по ней и подать заявление о расторжении договора и закрытии счета в банк. Также адвокат советует взять справу, согласно которой от банковской организации по кредитной карте нет претензий. 

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Interia: Евросоюз столкнулся с массовой депрессии
03 ноября 2023, 06:42

Фото: iStock/artJazz

В настоящее время Европа столкнулась с новой «эпидемией» — депрессией населения на фоне украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Interia.
«Депрессия и тревога становятся «эпидемией» в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — говорится в публикации.

Согласно данным Польского института экономики, в ЕС 62 % респондентов оценили своё психическое здоровье негативно из-за влияния конфликта на территории Украины.

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Психолог рассказала, как выстроить обучение гиперактивного ребенка
Тимофеенко: ключевой аспект в обучении гиперактивного ребенка — контакт с учителем
03 ноября 2023, 06:32

Фото: IStock/Drazen Zigic

Гиперактивность — это один из составляющих диагноза, включенного в симптоматический комплекс синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Этот диагноз может вызвать трудности в обучении у детей. Анна Тимофеенко, руководитель службы психологической поддержки, поделилась своими рекомендациями для родителей, сталкивающихся с проблемами СДВГ или детьми, у которых возникают трудности с концентрацией внимания, в интервью «Известиям» 3 ноября.
В первую очередь, родителям следует обратиться к специалисту, чтобы определить, действительно ли у их ребенка есть расстройство или же он просто активный и беспокойный. Специалист отметила, что не каждый подвижный ребенок обязательно страдает СДВГ.

«Основным критерием гиперактивности является случай, когда ребенок не способен контролировать свое поведение, даже если это необходимо. Это означает, что ему нужен взрослый, который мог бы регулировать его действия и эмоции, так как он не в состоянии успокоить себя самостоятельно. Это не самая простая ситуация как для родителей, так и для всех специалистов, работающих с таким ребенком», — сказала она.
По мнению Тимофеенко, важным аспектом успешного обучения детей с проблемами активности является взаимодействие с учителем. Учитель должен относиться к ребенку с пониманием, не выделять его среди других и учитывать потребности ребенка в индивидуальном обучении. Например, детям с высокой активностью важно двигаться в перерывах между уроками. В зависимости от уровня активности ребенка, задания могут быть упрощены или уменьшены в объеме.

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Врач-эндокринолог назвала болезни с симптомом в виде ранней седины
Врач Сидоркина: ранняя седина может появиться из-за гормональных проблем
03 ноября 2023, 05:41

Фото: iStock/triocean

Седина в большинстве случаев не представляет угрозу для здоровья, даже если появляется рано. Однако, иногда она может служить симптомом определенных заболеваний или быть следствием экологических проблем, заявил врач-эндокринолог Юлия Сидоркина в интервью «Газете.Ru».
Сидоркина отметила, что появление седых волос в основном связано с естественными процессами старения, так как с возрастом организм вырабатывает все меньше меланина. Обычно первая седина проявляется в возрасте 25–30 лет.

Тем не менее, ранняя седина может иногда быть связана с различными заболеваниями. Среди таких причин врач назвала гормональные нарушения, такие как проблемы с щитовидной железой или гипофизом, а также заболевания пищеварительной системы и аутоиммунные заболевания. Кроме того, дефицит различных витаминов и микроэлементов, таких как цинк, медь, железо, кальций, витамины группы В (особенно витамин В12) и витамин D, может спровоцировать появление седины.

Интересно, что беременность, период лактации, стресс и синдром хронической боли также могут влиять на внешний вид волос. Например, стресс вызывает высвобождение в кровь гормонов кортизола и адреналина, что может привести к сокращению сосудов, ухудшению кровообращения и питания волосяных фолликулов, что в свою очередь способствует появлению седых волос. Также врач отметила, что прием некоторых лекарственных препаратов может воздействовать на обмен витаминов и микроэлементов, что также может спровоцировать изменения в цвете волос.

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Названы самые опасные методы лечения насморка
Доктор Гамзатов: для лечения насморка заливать в нос горчичное масло — опасно
03 ноября 2023, 04:38

Фото: istock / fizkes

При увеличении заболеваемости ОРВИ и гриппом доктор отоларингологии Калсын Гамзатов предостерег от использования неправильных методов лечения насморка, которые могут навредить здоровью, пишет URA.ru.
Один из таких опасных методов домашнего лечения, по мнению кандидата медицинских наук, — это ингаляции над картофелем, которые знамениты в народной медицине.

«В холодное время года многие люди попросту ошибочно применяют народные средства в попытке избавиться от насморка. Нередко, они применяют в нос сок свеклы, горчичное масло, смеси меда и сока алоэ, морковного сока, перекиси водорода и другие средства. Важно понимать, что в народных средствах невозможно контролировать концентрацию веществ, что может привести к проблемам с дыханием или вызвать аллергические реакции», — предостерегает доктор Гамзатов.
Лечение с использованием чеснока, который люди вставляют в нос, также может иметь негативные последствия. Взгляд Калсына Гамзатова заключается в том, что закладывание носа чем-либо бесполезно, поскольку средства обычно остаются в передней части носа, где нет слизистой оболочки. По словам врача, если вставлять кусочки чеснока или другие «лекарства» глубже, они могут превратиться в инородное тело, которое придется удалить. У детей может потребоваться даже наркоз.

Другие распространенные народные методы, такие как прогревание носа солью, спиртовыми компрессами и грелками, также не рекомендуются. По мнению доктора, перегрев может привести к тому, что инфекционное заболевание станет бактериальным, и лечение будет требовать больше времени и применения более серьезных лекарств, включая антибиотики. Если гнойная слизь присутствует в носу, прогревание может вызвать внутричерепные осложнения, которые потребуют оперативного вмешательства. Касательно использования кварцевых ламп, научно подтвержденной их эффективности пока не имеется, сказал врач-отоларинголог.

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Россия отправила 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
МЧС России направило два самолёта с гуманитарной помощью для сектора Газа
03 ноября 2023, 04:35

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

МЧС РФ направило два самолёта Ил-76 с гуманитарной помощью для мирного населения в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — цитирует агентство слова представителя министерства.

В МЧС отметили, что вес гуманитарной помощи составил 28 тонн. В неё вошли лекарственные препараты, перевязочный материал и гемостатические средства.

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#препараты
#рф
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В США разрешили казнить убийцу «невиданным ранее» методом
Верховный суд Алабамы разрешил казнь заключенного при помощи азота
03 ноября 2023, 04:32

Фото: iStock/AlexLMX

Верховный суд штата Алабама разрешил использование нового метода казни заключенных при помощи газообразного азота, пишет Fox News.
В прошлом месяце генеральная прокуратура штата обратилась в суд с просьбой определить дату казни 58-летнего заключенного. Согласно информации телеканала, суд удовлетворил запрос генерального прокурора о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины в 1988 году. По сведениям прокуратуры, Смит и его сообщник получили по тысяче долларов за совершенное убийство Элизабет Сеннетт, а заказчиком преступления являлся ее муж-пастор, который находился в тяжелом финансовом положении и желал получить страховку. Сообщник Смита был казнен в 2010 году.

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