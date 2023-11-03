Стало известно, сколько процентов россиян доверяют Путину

Фото: сайт Кремля
Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно результатам исследования, большинство россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту. Из числа опрошенных, лишь 15,5% придерживаются противоположного мнения.
Отмечается, что опрос был проведен с августа по октябрь этого года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Россияне были опрошены в различных субъектах и населенных пунктах.
В конце июля ВЦИОМ проводил подобный опрос. Тогда сообщалось, что 75% респондентов доверяют главе российского государства.
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Отмечается, что опрос был проведен с августа по октябрь этого года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Россияне были опрошены в различных субъектах и населенных пунктах.
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Екатерина Коршунова