Стало известно, сколько родителей недовольны школьным образованием РФ

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Причинами такой негативной оценки школьной системы образования респонденты назвали недостаточную образовательную базу, необъективность оценок, отсутствие индивидуального подхода и незаинтересованность учителей в своих предметах. Ещё одним немаловажным фактором стала токсичная атмосфера в школе.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, которое показало, что 68% граждан считают, что в семье не должно быть главы. Доля же тех, кто считает, что семье необходим глава, за последние 15 лет снизилась в два раза.