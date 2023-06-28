Стало известно, сколько россиян боятся клоунов

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ВЦИОМ: Лишь 3% опрошенных заявили о страхе клоунов
Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что только 3% россиян боятся клоунов.
Кроме того, довольно редко от 2 до 0,2% россиян называли такие фобии, как страх мышей, кукол, Бога, собак, войны, огня, птиц и т. д.
Сообщается, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее исследование ВЦИОМ продемонстрировало, что самым распространённым у россиян стал страх высоты, о котором заявили 30% респондентов. При этом, 28% опрошенных заявили о страхе змей, 24% - о страхе водных пространств и глубины.
«Клоунов боятся 3% опрошенных, среди молодых россиян до 25 лет — 7%. По-видимому, они чаще смотрели фильм «Оно», — приводит RT текст исследования.
Сообщается, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее исследование ВЦИОМ продемонстрировало, что самым распространённым у россиян стал страх высоты, о котором заявили 30% респондентов. При этом, 28% опрошенных заявили о страхе змей, 24% - о страхе водных пространств и глубины.
Мелисса Тимофеева