Стало известно, сколько россиян хотели бы работать на фрилансе

Дорожные службы Московской области провели ямочный ремонт покрытия, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд автомобилистов на территории 9 муниципалитетов.

Работы по устранению дефектов дорожного покрытия уже завершены в округах: Истра, Можайск, Егорьевск, Домодедово, Кашира, Мытищи, Волоколамск, Дмитров и Раменское, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Сотрудники дорожной службы в регулярном порядке проводят осмотры дорог на случай выявления дефектов и оперативно устраняют их.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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