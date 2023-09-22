Стало известно, сколько россиян хотели бы работать на фрилансе

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Уточняется, что среди респондентов 9% уже работают на фрилансе полный день, а для 5% это является подработкой в свободное время.
Россияне, принявшие участие в опросе, назвали преимущества такого вида работы. По мнению 34%, фриланс предоставляет свободный график работы, 24% отметили высокую заработную плату, ещё 21% привлекает удалённая занятость, а для 11% такая работа открывает возможности переезда в другие города или страны. Кроме того, для 5% важно участие одновременно в нескольких проектах, что также легче осуществить на фрилансе.
Также удалось выяснить, специалисты каких профессий чаще выбирают свободную занятость. 28% опрошенных выступили за сферу IT, 13% получила сфера обслуживания, 9% – продажи. Также 8% проголосовали за образовательную область, в которой лидирует преподавание иностранных языков (7%). По 4% получили сферы красоты, туризма, здоровья.
В опросе приняли участие свыше 54 тысяч россиян в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.
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