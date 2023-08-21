Стало известно, сколько россиян хотя бы раз в жизни снимали квартиру

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Отмечается, что 58% респондентов выбирают для аренды однокомнатную квартиру, 24% — двух- или трёхкомнатную, 12% — таунхаус или загородный дом, а 6% — студию.
Также опрошенные заявили, что при выборе жилья они ориентируются на стоимость, расположение, удалённость от работы/учёбы, ремонт, а также транспортную инфраструктуру.
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