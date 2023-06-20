Стало известно, сколько россиян хотя бы раз в жизни брали разовые подработки

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Опрос: 67% россиян хоть раз в жизни разово подрабатывали
Опрос сервиса «Подработка» показал, что большинство россиян (67%) подрабатывали разово хотя бы один раз в жизни.
Кроме того, из тех, кто брал такие подработки, 48% тратили весь заработок на себя, 17% респондентов закрывали кредит этими средствами, по 13% клали вырученные деньги на сберегательный счёт и вкладывали их в крупную покупку.
Как передаёт Газета.ру, 47% бравших подработку заработали на ней до 10 тыс. рублей, 22% — от 11 до 30 тыс. рублей, 13% — от 31 до 50 тыс. рублей.
Ранее другое исследование показало, что наиболее ленивыми себя признают дизайнеры и юристы, а также системные администраторы. Также «лидерами по безделью» стали логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие, главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам. Напротив, таковыми себя не считают больше всего врачи, учителя, экономисты и маркетологи.
Кроме того, из тех, кто брал такие подработки, 48% тратили весь заработок на себя, 17% респондентов закрывали кредит этими средствами, по 13% клали вырученные деньги на сберегательный счёт и вкладывали их в крупную покупку.
Ранее другое исследование показало, что наиболее ленивыми себя признают дизайнеры и юристы, а также системные администраторы. Также «лидерами по безделью» стали логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие, главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам. Напротив, таковыми себя не считают больше всего врачи, учителя, экономисты и маркетологи.
Мелисса Тимофеева