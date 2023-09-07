Стало известно, сколько россиян имеют финансовую подушку безопасности

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«Четверть россиян (26%) обладают финансовой подушкой безопасности, которой в случае потери дохода им хватит для привычной жизни и оплаты всех необходимых услуг на срок свыше трёх месяцев», — приводит RT текст исследования.
В опросе приняли участие жители небольших городов и сёл с численностью населения до 30 тыс. человек и неработающие россияне.
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