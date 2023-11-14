Стало известно, сколько россиян постоянно используют ИИ в своей работе

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Опрос в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показал, что 19% российских сотрудников в своей работе постоянно применяют искусственный интеллект.
Из числа таких сотрудников 11% благодаря ИИ смогли высвободить время на более серьёзные и затратные процессы.
Отмечается, что 44% опрошенных работают в различных направлениях IT-отрасли, 22% — в сфере развлечений, маркетинга и пиара, 18% занимаются образованием и наукой, остальные — различными видами бизнеса и администрирования.
Как передаёт RT, 38% респондентов считает, что ИИ не хватает должного уровня человеческой смекалки и эмпатии, а 37% верят в использование таких технологий в прикладных задачах в будущем.
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Отмечается, что 44% опрошенных работают в различных направлениях IT-отрасли, 22% — в сфере развлечений, маркетинга и пиара, 18% занимаются образованием и наукой, остальные — различными видами бизнеса и администрирования.
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Мелисса Тимофеева