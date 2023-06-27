Стало известно, сколько россиян верят в существование тайного мирового правительства

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ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 49% россиян верят в существование тайной организации, которая влияет на мировые процессы
49% россиян верят в существование тайной организации, которая влияет на мировые процессы, сообщает ВЦИОМ.
При этом 36% россиян не допускают существования подобных организаций. Среди этой части опрошенных люди от 18 до 34 лет, а также люди с высшим образованием и активные пользователи интернета. Еще 15% респондентов затруднились с ответом.
При этом опрошенные считают, что предполагаемое мировое правительство может состоять преимущественно из граждан США (19%), Великобритании, Евросоюза (по 7%).
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 78% россиян. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, а его деятельность поддерживают 76,1%. Об этом свидетельствует результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты центра провели опрос среди совершеннолетних россиян, которые ответили на вопросы, касаемые деятельности президента.
При этом 36% россиян не допускают существования подобных организаций. Среди этой части опрошенных люди от 18 до 34 лет, а также люди с высшим образованием и активные пользователи интернета. Еще 15% респондентов затруднились с ответом.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 78% россиян. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, а его деятельность поддерживают 76,1%. Об этом свидетельствует результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты центра провели опрос среди совершеннолетних россиян, которые ответили на вопросы, касаемые деятельности президента.
Мария Фирсова