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Стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского

Mash: За убийство Татарского террористке Треповой* заплатили 195 тысяч рублей
14 ноября 2023, 09:54
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Деньги перечислялись из Украины.
По информации Mash на Мойке, все переводы проходили через сервис Binance на личный криптокошелёк 26-летней Дарьи Треповой*, который девушка специально завела для финансовых отношений с кураторами. После получения средств Трепова* конвертировала их в рубли, а затем переводила себе на банковскую карту.

Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно.


В сухом остатке на личные нужды Дарьи Треповой* осталась скромная сумма. Сообщается, что работа на украинских террористов была единственным источником дохода девушки.

Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали.

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Психолог Смолярчук рассказала об опасности одиночества в некоторых случаях
14 ноября 2023, 10:01

Фото: IStock/simpson33

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, когда одиночество может быть опасным.
По словам специалиста, самое опасное в одиноком образе жизни – отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации. Люди, живущие в одиночестве, могут не успеть обратиться к специалисту.
«Одиночество опасно с точки зрения скорой помощи. Если человек дома один и почувствовал какое-то недомогание, у него обострилось текущее заболевание или любой приступ, то в этом случае одинокий человек рискует погибнуть первым. Его не спасут, ему не окажут первую помощь», — сказала Ирина Смолярчук.
Психолог назвала тревожным одиночество среди пожилых людей. Как правило, люди «золотого» возраста уже не могут найти друзей и знакомых.
«Чаще всего это вдовцы, старики, которые не смогли построить отношения со своими детьми. Они живут одни не потому, что это их выбор, а потому что это их карма, судьба, потому что в зрелом возрасте очень трудно завести знакомства, друзей», — подчеркнула собеседница.
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#психолог
#помощь
#человек
#отношения
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Опрос: У бухгалтеров реже всего возникают проблемы при составлении резюме
Аналитики выяснили, каким специалистам проще всего даётся составление резюме
14 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/shironosov

У большинства россиян не возникает проблем при составлении резюме, однако есть представители определённых специальностей, которым это даётся сложно, рассказали «Радио 1» в сервисе Авито Работа. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч россиян.
Согласно данным опроса, 59% респондентов заявили не возникает проблем с подготовкой резюме. К таким людям относятся работники сфер бухгалтерии (64%), администрирования (63%) и строительства (63%). В этих сегментах специалистам может быть проще составлять резюме за счёт чёткого перечня задач и измеримых результатов, которые можно указать при подготовке документа. Со сложностями при составлении резюме чаще сталкиваются сотрудники сфер страхования и фитнеса (по 53%), а также сельского хозяйства и агропромышленности (52%).
«При составлении резюме нужно опираться на несколько важных критериев, которые помогут не только упростить процесс, но и сформировать максимально четкое и грамотное описание достоинств кандидата. Так, согласно данным опроса, в первую очередь респонденты стараются составлять резюме честно (45 процентов), делать его информативным (41 процент), и адаптировать в соответствии требованиям потенциального работодателя (41 процент). Кроме того, отдельное внимание россияне уделяют грамотности языка (38 процентов)», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
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#россияне
#сотрудники
#работники
#работа
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Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о своих разочарованиях в сексе
14 ноября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/shironosov

Своим опытом пользователи поделились в разделе AskReddit.
Многие пользователи, пишет «Лента.Ру» посочувствовали мужчине, который принимал лекарства, препятствующие эрекции.

«Мы с экс-девушкой развлекались, но она отказывалась сдаваться и пыталась помочь мне орально. У меня случился оргазм без эрекции. Вот что значит разочарование»,- пишет Camo_Toah, пользователь Reddit. 
Другой мужчина вспомнил секс с девушкой, у которой были странные предпочтения. 

«Я годами был влюблен в прекрасную девушку. Однажды мы случайно столкнулись в баре, отправились вместе домой, а потом во время секса она попросила наблевать ей в рот»,-вспоминает Important-Anybody-74. 
Женщина жаловалась на то, как однажды ей пришлось успокаивать неуверенного в себе парня. 

«Парень снял штаны и начал рыдать из-за того, что он необрезанный. Я полночи его успокаивала. Очень удивилась, ведь я ничего об этом не сказала»,-рассказала пользовательница Battyuterusbabe.
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#секс
#отношения
#общество
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#мужчины
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В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить
OECD: Литва, Латвия и Чехия одни из самых пьющих стран мира
14 ноября 2023, 08:39

Фото: istockphoto/Kanizphoto

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сравнила употребление спиртных напитков в 48 странах мира, пишет Fox News.
В списке самых пьющих стран мира лидируют бывшие советские республики и государства Восточной Европы. Первыми стали Латвия и Литва. Жители этих стран выпивают в среднем 12 литров алкоголя в год. Далее следуют Эстония, Чехия и Болгария, там потребляют на литр меньше. Данных по России в отчете не представлено. 

В среднем жители этих стран выпивали 8,6 литра алкоголя ежегодно. В 2011 году этот показатель равнялся 8,9 литрам. Сильнее всего он сократился в Литве: 10 лет назад там пили на 2 литра больше. Резко бросили пить и в Ирландии. В Латвии наоборот начали пить на 2 литра больше, чем в 2011 году. В Мексике и Норвегии показатели тоже растут, но лишь на литр.

Запои случаются у 19% взрослого населения этих стран. В Дании, Румынии и Великобритании с этим сталкиваются более 30% населения. В Италии и Турции показатель значительно меньше: менее 3%. 

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#мир
#новости
#рейтинг
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Школьная консультантка занялась сексом с 14-летним учеником и попала под суд
14 ноября 2023, 08:07

Фото: istock / kicsiicsi

35-летняя школьная консультантка оказалась в суде за секс с учеником.
NBC Philadelphia пишет, что Келли Энн Шутте работала консультанткой в средней школе Pennridge South Middle School в штате Пенсильвания. Осенью прошлого года она сблизилась с 14-летним школьником. Консультантка регулярно переписывалась со школьником в сети и вызывала его в свой кабинет во время занятий. Из-за этого он пропускал уроки. Летом 2023 года Шутте и подросток начали заниматься сексом.

Об отношениях стало известно 17 июля. В тот день школьник находился в доме Шутте. Они целовались. Это заметил один из членов семьи женщины. Родственник выгнал подростка на улицу. Парень позвонил родителям и рассказал о своей связи с сотрудницей школы.

Мать школьника обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование, во время которого нашли в телефоне школьника сообщения от Шутте и фотографии, которые были сделаны в её доме. Полиция арестовала школьную консультантку. 

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#сша
#школа
#секс
#отношения
#учителя
#подростки
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Палестинец Зороб раскрыл реальные ужасы, с которыми сталкиваются жители Газы
Палестинец Зороб: Жители Газы живут в школах и больницах
14 ноября 2023, 07:23

Фото: iStock/Cineberg

Палестинец Омар Зороб рассказал о том, что сейчас на самом дле происходит в секторе Газа, в интервью для «РИА Новости».
Палестинец встретил свою семью в столичном аэропорту Домодедово. Его родные вошли в число 70 первых эвакуированных из сектора Газа. 

«Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах», - прокомментировал ситуацию Зороб. 

По словам палестинца, как только его семья поехала в сектор Газа, там сразу же началась война. Он выразил благодарность России за эвакуацию людей.

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#домодедово
#война
#палестина
#сектор газа
#семья
#москва
#эвакуация
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Обвиняемого в растрате экс-главу НИИ вакцин Трухина лишили гражданства Никарагуа
14 ноября 2023, 06:49

Фото: iStock/Aaftab Sheikh

Министерство внутренних дел Никарагуа приняло решение и лишении гражданства экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого в России следствие обвиняет в растрате 436,7 млн рублей. Об этом сообщает La Gaceta.
«Министр внутренних дел постановила принять указ об утрате никарагуанского гражданства гражданина Виктора Павловича Трухина за нарушение положений конституции Никарагуа, Закона № 761, Общего закона о миграции и иммиграции и его положений», — говорится в публикации.

Об увольнении Трухина с должности директора НИИ стало известно 7 сентября после плановой проверки Федерального медико-биологического агентства РФ. Спустя два дня суд отправил мужчину в СИЗО по делу о растрате, 13 сентября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Трухин причинил институту ущерб на сумму 436,7 млн рублей. СМИ писали, что эти деньги были переведены на счёт дочернего предприятия НИИ в Никарагуа в 2021 году.

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#рф
#гражданство
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На Украине заявили о гражданской войне в Закарпатье
Соскин: Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья
14 ноября 2023, 05:45

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил, что действия Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Об этом он сказал на своём Youtube-канале.
«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — считает Соскин.

Он также с сарказмом похвалил президента Зеленского, отметив его «хорошую работу».

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#регион
#венгрия
#украина
#война
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«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57
14 ноября 2023, 04:58

Фото: iStock/scaliger

В госкорпорации «Ростех» заявили, что оснастят многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 двигателем второго этапа. Об этом пишет РИА Новости.
«Наращиваются её боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Отмечается, что в настоящее время новый двигатель проходит лётные испытания.

У ВС России на службе находятся шесть Су-57, а к концу следующего года российской армии передадут ещё 22 таких истребителя. К 2027 году ВКС РФ получат 76 СУ-57 согласно программе вооружения.

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