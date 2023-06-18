Стало известно, сколько в Химках за 10 лет открылось новых объектов здравоохранения

Александр Палатин
За 10 лет в Химках открыли 8 новых объектов
Глава Химок Дмитрий Волошин во время ежегодного обращения к жителям отметил, что благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева за 10 лет в городском округе открыли 8 новых медучреждений, 12 подразделений, отремонтировали 14 объектов.
92 врачам в Химках уже предоставлено жильё по программе «Социальная ипотека». Ещё почти 700 врачей воспользовались компенсацией на аренду жилья, в том числе муниципальной, на сумму более 42 млн рублей.
За 10 лет в округе возвели 8 поликлиник. Среди них - уникальная поликлиника «Мама и малыш» в Новых Химках, рассчитанная на 200 посещений в смену, и крупная поликлиника №7 на Левом берегу.
Также все медучреждения переведены на электронный документооборот. В этом году в Химках начали капитально ремонтировать роддом на Ленинском проспекте, а также детский санаторий в Фирсановке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды врачам Химкинской областной больницы во время рабочей поездки в муниципалитет.
«Сегодня в Химках 16 поликлиник. Там работают более 1,5 тыс. медработников и еще 405 узких специалистов. Укомплектована система здравоохранения на 90%. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев отметил, как важно привлекать новых врачей, чтобы сократить очереди на запись. Именно для этого реализуем различные меры поддержки медработников», - отметил Дмитрий Волошин.
За 10 лет в округе возвели 8 поликлиник. Среди них - уникальная поликлиника «Мама и малыш» в Новых Химках, рассчитанная на 200 посещений в смену, и крупная поликлиника №7 на Левом берегу.
Также все медучреждения переведены на электронный документооборот. В этом году в Химках начали капитально ремонтировать роддом на Ленинском проспекте, а также детский санаторий в Фирсановке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды врачам Химкинской областной больницы во время рабочей поездки в муниципалитет.
Мария Фирсова