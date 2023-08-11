Стало известно, сколько времени нужно для подготовки человека к полёту на Луну

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Космонавт Олег Артемьев назвал срок в пять лет достаточным для того, чтобы подготовить человека к полёту на Луну и соответствующей работе так.
«Для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, думаю, достаточно лет пять», — приводит RT слова Артемьева.
Кроме того, по словам специалиста, для работы на спутнике Земли человеку необходимо образование геолога, а также профессиональные знания в области вулканологии.
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Мелисса Тимофеева