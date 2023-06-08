Стало известно, сколько выплатят членам семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС

РИА Новости/Таисия Воронцова
Семьи погибших получат по миллиону рублей
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в тг-канале сообщил, что дал поручению правительству региона разработать порядок выплат компенсаций членам семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС. Семьи погибших получат по миллиону рублей. В данный момент идёт формирование списков на выплаты.
Также выплаты получат граждане, которые получили в результате ЧС вред здоровью, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека.
Ранее сообщалось, что жители Белгородской области получат единоразовые выплаты. Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые временно отселены из-за обстрелов ВСУ, получат единоразовые выплаты, которые будут равняться 10 тысячам рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мера начнет действовать с 9 июня.
Также выплаты получат граждане, которые получили в результате ЧС вред здоровью, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека.
Мария Фирсова