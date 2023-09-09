Стало известно уникальное завещание старца Зосимы украинцам

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Основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, старец Зосима был уверен, что Украина должна быть верна Русской православной церкви (РПЦ).
Об этом рассказал настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл, родившийся в Луганской области.
Напомним, старец Зосима похоронен в собственном монастыре, в Успенской Николо-Васильевской обители. Полгода назад село в Донецкой области, где расположен монастырь попало под обстрел. В результате погибли иеромонах и схимонахиня.
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«Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало чёткую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение», - рассказал РИА Новости игумен Кирилл.
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Екатерина Клепко