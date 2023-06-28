Стало известно, в какое время наиболее выгодно арендовать квартиру в Москве

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Депутат Гаврилов рассказал, что снимать квартиру в столице выгоднее всего летом из-за небольшого спроса
Арендовать квартиру в Москве выгоднее всего летом из-за того, что спрос в этот сезон минимальный. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает «360».
В этот период снижается деловая активность в нетуристических районах и нет наплыва студентов. Это сезон продолжается до середины августа.
Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость аренды квартир с начала июня. «Коммерсантъ» сообщает, что с начала июня нынешнего года стоимость долгосрочной аренды квартир на 18 крупнейших региональных российских рынках незначительно выросла.
В этот период снижается деловая активность в нетуристических районах и нет наплыва студентов. Это сезон продолжается до середины августа.
Мария Фирсова