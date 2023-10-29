Стало известно, в каком регионе больше всего машин

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В Камчатском крае автомобиль имеет каждый второй житель, регион занимает первое место по России по количеству машин на человека.
Об этом сообщает краевой орган Федеральной службы государственной статистики (Камчатстат). По данным Камчатстата, по итогам прошлого года в Камчатском крае на 1 тыс. жителей пришлось 576 личных автомобилей.
За 9 месяцев нынешнего года крупные и средние организации автомобильного транспорта Камчатки перевезли 2,1 млн тонн различных грузов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Автомобильный транспорт общего пользования перевез в нынешнем году на Камчатке 25,2 млн пассажиров (на 400 тыс. меньше, чем за 9 месяцев 2022 года).
Ранее сообщалось, что в МВД нашло поддержку предложение запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.
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За 9 месяцев нынешнего года крупные и средние организации автомобильного транспорта Камчатки перевезли 2,1 млн тонн различных грузов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее сообщалось, что в МВД нашло поддержку предложение запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.
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Мария Фирсова